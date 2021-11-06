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С 8 ноября вход в торговые центры Тульской области - по QR-кодам и с паспортом

С 8 ноября вход в торговые центры Тульской области - по QR-кодам и с паспортом

Причем ксерокопия не подойдет, нужен только оригинал документа.

С понедельника, 8 ноября, войти в торговый центр за покупками можно будет только при наличии QR-кода вакцинированного, переболевшего или с ПЦР-тестом, действие которого длится три дня.

Как рассказали нам в тульских торговых центрах, они к такому режиму подготовлены и уже готовы работать в предлагаемых обстоятельствах.

Осуществлять проверку QR-кодов будут охранники торговых центров, все они будут обеспечены специальными сканерами. Но одного QR-кода не достаточно - посетители ТЦ будут обязаны предъявить оригинал паспорта, удостоверяющего личность. Таким образом, отсекается возможность воспользоваться чужим QR-кодом. 

В торговых центрах также будет дежурить полиция для соблюдения порядка и контроля масочного режима. Проверять QR-коды они не будут. 

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