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Полиция в Туле выявила посредников, торгующих поддельными сертификатами о вакцинации

Полиция в Туле выявила посредников, торгующих поддельными сертификатами о вакцинации

Соблюдение антиковидных мероприятий в нерабочие и праздничные дни контролирует полиция региона.

О нарушениях рассказал замначальника полиции по оперативной работе УМВД Тульской области Сергей Маслюченко.
 
За нарушение масочного режима на предприятиях торговли составлено 258 протоколов, 74 – на граждан на остановочных павильонах, 21 – на пассажиров в общественном транспорте и 4 протокола на водителей.
57 протоколов составлено на медицинские учреждения.
 
26 административных протоколов составлено на граждан, совершивших нарушения эпидправил повторно.
 
3 ноября полиция проверяла объекты в области. В Плавском, Киреевском и Ясногорском районах проверено 9 объектов, посещение которых допускается только по QR-кодам. Проверено 15 предприятий общественного питания.
По одному протоколу на родителей составлено в каждом районе - за посещение объектов несовершеннолетними без сопровождения взрослых. Выявлено 2 нарушения санитарных правил по ст. 6.3 – граждане не разместили результаты ПЦР-теста на портале госуслуг.
 
8 протоколов составлено на родителей – за то, что несовершеннолетние не соблюдают масочный режим.
 
Проведено 715 проверок соблюдения карантина. Нарушений не установлено.
 
1 ноября полиция совместно с Роспотребнадзором провела совместный рейд – проверено 2 объекта, составлено 2 протокола за отсутствие масок.
 
3 ноября пресечено 5 фактов незаконного получения сертификата о вакцинации без фактической прививки. Задокументирована деятельность посредников, торгующих сертификатами о вакцинации.
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