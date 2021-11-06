Полиция в Туле выявила посредников, торгующих поддельными сертификатами о вакцинации

Соблюдение антиковидных мероприятий в нерабочие и праздничные дни контролирует полиция региона.

О нарушениях рассказал замначальника полиции по оперативной работе УМВД Тульской области Сергей Маслюченко.

За нарушение масочного режима на предприятиях торговли составлено 258 протоколов, 74 – на граждан на остановочных павильонах, 21 – на пассажиров в общественном транспорте и 4 протокола на водителей.

57 протоколов составлено на медицинские учреждения.

26 административных протоколов составлено на граждан, совершивших нарушения эпидправил повторно.

3 ноября полиция проверяла объекты в области. В Плавском, Киреевском и Ясногорском районах проверено 9 объектов, посещение которых допускается только по QR-кодам. Проверено 15 предприятий общественного питания.

По одному протоколу на родителей составлено в каждом районе - за посещение объектов несовершеннолетними без сопровождения взрослых. Выявлено 2 нарушения санитарных правил по ст. 6.3 – граждане не разместили результаты ПЦР-теста на портале госуслуг.

8 протоколов составлено на родителей – за то, что несовершеннолетние не соблюдают масочный режим.

Проведено 715 проверок соблюдения карантина. Нарушений не установлено.

1 ноября полиция совместно с Роспотребнадзором провела совместный рейд – проверено 2 объекта, составлено 2 протокола за отсутствие масок.