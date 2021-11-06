Смерть на дороге: под Тулой 33-летний водитель Hyundai вылетел на встречку и столкнулся с Фордом

В результате аварии водитель Hyundai Solaris от полученных травм скончался.

В 9.55 на 215 километре автодороги М-2 «Крым» Щекинского района Тульской области, мужчина 1988 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Solaris, по предварительной информации, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем Ford Focus под управлением мужчины 1987 года рождения.

В результате ДТП водитель Hyundai от полученных травм скончался, водитель Ford госпитализирован с различными травмами.