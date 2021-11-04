Все по QR-коду и самоизоляция невакцинированных пенсионеров: в Тульской области уточнили ограничительные меры

4 ноября внесены изменения в Указ № 62 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области». Документ сегодня пописал губернатор Алексей Дюмин.



Согласно изменениям, с 8 ноября требование предъявлять QR-код о вакцинации, перенесенном заболевании в последние полгода или сертификат об отрицательном ПЦР-тесте, срок действия которого три дня, распространятся на посещение торговых и торгово-развлекательных центров.

Ограничение не распространяется на людей, идущих на вакцинацию, при условии их сопровождения до прививочного пункта, и несовершеннолетних, если они пришли с родителями или опекунами, у которых есть QR-код.

Кроме того, продлевается требование о доступе по QR-коду о вакцинации, перенесенном заболевании в последние полгода или сертификате об отрицательном ПЦР-тесте, срок действия которого три дня, для посещения мест общественного питания и при заселении в гостиницы.

Для посещения концертов, бассейнов, фитнес- и тренажерных залов потребуется QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании в последние полгода.

С 6 ноября станет возможным проведение спортивных мероприятий со зрителями, которые должны иметь QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании в последние полгода. Дети в возрасте до 18 лет по-прежнему смогут посещать эти места без QR-кода.

Невакцинированные жители старше 60 лет обязаны с 8 ноября соблюдать режим самоизоляции по месту жительства либо по месту пребывания, в том числе на садовых участках.



С полным текстом Указа можно ознакомиться на портале правовой информации.