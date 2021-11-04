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Новомосковске пьяный мужчина пригрозил другу ножом и отобрал у него 50 тыс. рублей

Новомосковске пьяный мужчина пригрозил другу ножом и отобрал у него 50 тыс. рублей

Далеко с добычей он не убежал далеко, и был задержан полицейскими.

В дежурную часть отдела МВД по городу Новомосковску с заявлением обратился 57-летний местный житель. Мужчина сообщил, что во время совместного распития спиртного его 46-летний знакомый стал угрожать кухонным ножом и отобрал 50 тысяч рублей, после чего скрылся. 

Сотрудники полиции установили местонахождение нападавшего. Он задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ «Разбой».

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:48 +3
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НовомосковскТульская область
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