Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 267 заболели, 19 человек умерли
Приводим данные оперативного штаба.
В Тульской области зафиксировано 61 138 случаев коронавирусной инфекции, за прошедшие сутки выявлено 267 заболевших.
Всего 52 964 человека выздоровели, за сутки – 267 человек.
С начала пандемии в регионе умерли 3530 человек, за сутки – 19.
За последние сутки в России выявлено 40 217 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 3532 (8,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 8 673 860 человек в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 1195 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 243 255 человек.
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