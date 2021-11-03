Алексей Дюмин: «Мы настроены на очное обучение после 7 ноября, но технически должны быть готовы к дистанту»

По словам Алексея Дюмина, после 7 ноября школьники и студенты Тульской области должны настраиваться к очному учебному процессу.

– Но в то же время мы должны быть готовы технически с учителями, с профессорско-преподавательским составом в случае необходимости перейти на дистанционный метод обучения, – отметил глава региона.

Алевтина Шевелева, министр образования Тульской области:

Алевтина Шевелева – Проведена большая организационная работа, чтобы в случае необходимости наши школы были готовы в том числе и к дистанционному формату. Еще летом мы заключили соглашение об использовании нашими образовательными организациями новой единой обучающей платформы «Сферум» российского производства. Эта платформа более безопасна, чем аналогичные мессенджеры, которые использовали наши школы в течение предыдущего учебного года. И позволяет проводить онлайн как индивидуальные занятия, так и коллективные уроки, общение в чате и дает многие другие возможности.

По словам министра, сейчас уже 93% школ зарегистрированы на этой обучающей платформе. Не стопроцентный охват связан с тем, что на данный момент разработчиками программы предполагается полная авторизация через номер сотового телефона или личную страницу «ВКонтакте», что создает неудобства, в первую очередь для начальной школы.

– Мы все свои замечания отправили в адрес разработчика, нас услышали, и в 2022 году предполагают эту программу снять. Поэтому для начальной школы мы готовы использовать Zoom, Skype и другие традиционные платформы.

Алевтина Шевелева отметила, что в регионе провели мониторинг всей имеющейся техники в школах, посчитали то количество ноутбуков и планшетов, которые, в случае перехода на дистант, школы готовы передать малоимущим, нуждающимся семьям — это порядка 4000 единиц техники.