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В Туле провели дезинфекцию территории сквера Памяти воинов-интернационалистов
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области.

В Туле провели дезинфекцию территории сквера Памяти воинов-интернационалистов

Спасатели используют раствор, который безопасен для людей и животных, но разрушителен для вирусов.

Сотрудники региональных пожарно-спасательных гарнизонов продолжают работу по дезинфекции. Недавно силами МЧС была проведена санобработка лавочек, тротуаров и прилегающей территории сквера Памяти воинов-интернационалистов в Туле.
 
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, обработка ведется специальными средствами с помощью ранцевого распылителя. Дезинфицирующий раствор безопасен для людей и животных, но разрушительно влияет на вирусы.
 
 
«Ежедневно силами пожарно-спасательных подразделений Главного управления МЧС России по Тульской области совместно с администрацией города Тулы проводится дезинфекция общественных пространств, объектов с массовым пребыванием людей, таких, как школы, детские сады, автовокзалы. Данные мероприятия направлены на предупреждение распространения коронавирусной инфекции», — рассказал заместитель начальника 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Тульской области Ярослав Коваленко.
 
 
 
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В Туле провели дезинфекцию территории сквера Памяти воинов-интернационалистов, Фото: 1
В Туле провели дезинфекцию территории сквера Памяти воинов-интернационалистов, Фото: 2
В Туле провели дезинфекцию территории сквера Памяти воинов-интернационалистов, Фото: 3
В Туле провели дезинфекцию территории сквера Памяти воинов-интернационалистов, Фото: 4
В Туле провели дезинфекцию территории сквера Памяти воинов-интернационалистов, Фото: 5
В Туле провели дезинфекцию территории сквера Памяти воинов-интернационалистов, Фото: 6
В Туле провели дезинфекцию территории сквера Памяти воинов-интернационалистов, Фото: 7
В Туле провели дезинфекцию территории сквера Памяти воинов-интернационалистов, Фото: 8
В Туле провели дезинфекцию территории сквера Памяти воинов-интернационалистов, Фото: 9
В Туле провели дезинфекцию территории сквера Памяти воинов-интернационалистов, Фото: 10
В Туле провели дезинфекцию территории сквера Памяти воинов-интернационалистов, Фото: 11
В Туле провели дезинфекцию территории сквера Памяти воинов-интернационалистов, Фото: 12
В Туле провели дезинфекцию территории сквера Памяти воинов-интернационалистов, Фото: 13
В Туле провели дезинфекцию территории сквера Памяти воинов-интернационалистов, Фото: 14
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