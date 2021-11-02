В Туле провели дезинфекцию территории сквера Памяти воинов-интернационалистов

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области.

Спасатели используют раствор, который безопасен для людей и животных, но разрушителен для вирусов.

Сотрудники региональных пожарно-спасательных гарнизонов продолжают работу по дезинфекции. Недавно силами МЧС была проведена санобработка лавочек, тротуаров и прилегающей территории сквера Памяти воинов-интернационалистов в Туле.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, обработка ведется специальными средствами с помощью ранцевого распылителя. Дезинфицирующий раствор безопасен для людей и животных, но разрушительно влияет на вирусы.

«Ежедневно силами пожарно-спасательных подразделений Главного управления МЧС России по Тульской области совместно с администрацией города Тулы проводится дезинфекция общественных пространств, объектов с массовым пребыванием людей, таких, как школы, детские сады, автовокзалы. Данные мероприятия направлены на предупреждение распространения коронавирусной инфекции», — рассказал заместитель начальника 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Тульской области Ярослав Коваленко.