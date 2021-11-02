новости
новости
Регистрация
В Туле с территории школы похитили скульптуру коня

В Туле с территории школы похитили скульптуру коня

Подозреваемых задержали сотрудники Росгвардии.

Накануне вечером на централизованный пульт охраны Росгвардии поступило сообщение о необычной краже. С территории одной из школ в Привокзальном округе Тулы похитили гипсовую скульптуру коня.
 
«В учебном учреждении правоохранителям сообщили, что на территорию школьного двора проникли неизвестные молодые люди. Незваные гости похитили гипсовую скульптуру коня и скрылись в неизвестном направлении. Сотрудники Росгвардии уточнили приметы злоумышленников и приступили к их поиску», — сообщила пресс-служба ведомства.
 
При обследовании близлежащей территории росгвардейцы обнаружили трех молодых людей. У одного из них в руках была скульптура коня.
 
Сотрудники Росгвардии задержали молодых людей и передали их прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группе.
 
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:11 +1
Другие статьи по темам
Событие
криминалкража
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Гидрометцентр спрогнозировал мощный всплеск тепла в Центральной России
Гидрометцентр спрогнозировал мощный всплеск тепла в Центральной России
В Туле провели дезинфекцию территории сквера Памяти воинов-интернационалистов
В Туле провели дезинфекцию территории сквера Памяти воинов-интернационалистов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.