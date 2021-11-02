В Туле с территории школы похитили скульптуру коня

Накануне вечером на централизованный пульт охраны Росгвардии поступило сообщение о необычной краже. С территории одной из школ в Привокзальном округе Тулы похитили гипсовую скульптуру коня.

«В учебном учреждении правоохранителям сообщили, что на территорию школьного двора проникли неизвестные молодые люди. Незваные гости похитили гипсовую скульптуру коня и скрылись в неизвестном направлении. Сотрудники Росгвардии уточнили приметы злоумышленников и приступили к их поиску», — сообщила пресс-служба ведомства.

При обследовании близлежащей территории росгвардейцы обнаружили трех молодых людей. У одного из них в руках была скульптура коня.

Сотрудники Росгвардии задержали молодых людей и передали их прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группе.