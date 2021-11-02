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В Болохово не работает автостанция

В Болохово не работает автостанция

Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве.

1 ноября губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассмотрел обращения граждан.
 
Жителей Болохово волновал вопрос, когда начнет работать городская автостанция.
 
Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник доложил, что на автостанции выявлен ряд проблемных вопросов: не разделены потоки транспорта на въезд и выезд, не организовано реверсивное движение транспорта и др. Планируется определить новое место для установки модульного павильона.
 
Глава региона подчеркнул, что около 500 жителей Болохово ежедневно пользуются общественным транспортом. Для людей нужно создать нормальные условия, чтобы можно было в тепле приобрести билет и дожидаться своего автобуса.
 
Губернатор поручил в кратчайшие сроки принять решение по вопросу и 3 ноября предоставить предложения.
 
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