В Болохово не работает автостанция

1 ноября губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассмотрел обращения граждан.

Жителей Болохово волновал вопрос, когда начнет работать городская автостанция.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник доложил, что на автостанции выявлен ряд проблемных вопросов: не разделены потоки транспорта на въезд и выезд, не организовано реверсивное движение транспорта и др. Планируется определить новое место для установки модульного павильона.

Глава региона подчеркнул, что около 500 жителей Болохово ежедневно пользуются общественным транспортом. Для людей нужно создать нормальные условия, чтобы можно было в тепле приобрести билет и дожидаться своего автобуса.