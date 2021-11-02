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В Тульской области подросток сбежал из интерната: поиски ведутся второй день

В Тульской области подросток сбежал из интерната: поиски ведутся второй день

Ранее юноша не раз сбегал из учреждения.

В Туле волонтеры ищут Слепцова Сергея Викторовича. 15-летний подросток ушел из Болоховской школы-интерната в ночь с 31 октября на 1 ноября. Предположительно, он может находиться в Туле.
 
 
Приметы:

рост 160-165 см, худощавого телосложения, глаза карие, короткая стрижка, длинная челка, темные волосы. В левом ухе серьга.
 
Одежда:
 
темная куртка, темные брюки, темные кроссовки.
 
Просьба сообщить о местонахождении подростка по телефону диспетчера 8 (902) 900-26-15 или 112.
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