В Тульской области подросток сбежал из интерната: поиски ведутся второй день

Ранее юноша не раз сбегал из учреждения.

В Туле волонтеры ищут Слепцова Сергея Викторовича. 15-летний подросток ушел из Болоховской школы-интерната в ночь с 31 октября на 1 ноября. Предположительно, он может находиться в Туле.

Приметы:



рост 160-165 см, худощавого телосложения, глаза карие, короткая стрижка, длинная челка, темные волосы. В левом ухе серьга.

Одежда:

темная куртка, темные брюки, темные кроссовки.