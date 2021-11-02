Туляк отсудил у коммунальщиков деньги за разбитый балконной плитой автомобиль

Фото из архива Myslo.

Житель Тулы в судебном порядке доказал, что коммунальщики обязаны следить за состоянием балконов в домах. Поводом для разбирательства стал разбитый автомобиль. 4 мая примерно в 14.30 мужчина припарковал машину возле одного из домов на Красноармейском проспекте, а спустя полчаса обнаружил, что на легковушку с балкона квартиры упала облицовочная плитка.

Повреждения оказались внушительными – ремонта требовали крыша, обшивка, правая задняя дверь, стекло, крышка багажника, задние крылья и задний бампер. В сервисе автовладельцу выставили счет более чем на 230 тысяч рублей.

Суд установил, что упавшая на автомобиль плитка была частью балкона. Владелец квартиры после ее покупки никаких ремонтных работ на балконе не производил. Суд учел, что плитка является частью общего имущества дома, за содержание которого несет ответственность управляющая компания «Жилцентр». Именно УК и должна возместить стоимость ремонта, а также судебные расходы на 5511 рублей, стоимость независимой экспертизы (6900 рублей) и стоимость услуг юриста (3500 рублей).