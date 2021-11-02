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Читатель Myslo: «Могила юного героя Тулы Дмитрия Анкудинова находится в бедственном состоянии!»
Фото Дениса Трошина.

Читатель Myslo: «Могила юного героя Тулы Дмитрия Анкудинова находится в бедственном состоянии!»

Туляк просит обратить внимание на эту проблему в преддверии 80-й годовщины обороны города.

В редакцию Myslo обратился туляк Денис Трошин. Он обеспокоен состоянием могилы одного из юных героев Тулы — Дмитрия Дмитриевича Анкудинова, похороненного на Всехсвятском кладбище.

– В преддверии 80-й годовщины обороны Тулы ведется много разговоров о сохранении наследия героев, проводятся работы по сохранению и увековечению памяти об этих событиях. Хотелось бы привлечь внимание к вопросу сохранения захоронения одного из юных героев Тулы — Дмитрия Анкудинова, похороненного на Всехсвятском кладбище.

Захоронение находится в бедственном состоянии: ограждение могилы сохранилось только с трех сторон, а про памятник говорить вообще нечего — сделан из вторсырья, фотография сбита. Рядом с Дмитрием похоронена его мама.

Сложно сказать, по какой причине могила находится в таком состоянии и есть ли родственники, которые могут за ней ухаживать. Но поскольку нами празднуется юбилейная дата такого значимого события, я думаю, найдутся люди, которые не оставят эту проблему без должного внимания, по крайней мере, хочется в это верить.

Наш читатель надеется, что власти обратят внимание на эту проблему.

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