Читатель Myslo: «Могила юного героя Тулы Дмитрия Анкудинова находится в бедственном состоянии!»

Фото Дениса Трошина.

В редакцию Myslo обратился туляк Денис Трошин. Он обеспокоен состоянием могилы одного из юных героев Тулы — Дмитрия Дмитриевича Анкудинова, похороненного на Всехсвятском кладбище.

– В преддверии 80-й годовщины обороны Тулы ведется много разговоров о сохранении наследия героев, проводятся работы по сохранению и увековечению памяти об этих событиях. Хотелось бы привлечь внимание к вопросу сохранения захоронения одного из юных героев Тулы — Дмитрия Анкудинова, похороненного на Всехсвятском кладбище.

Захоронение находится в бедственном состоянии: ограждение могилы сохранилось только с трех сторон, а про памятник говорить вообще нечего — сделан из вторсырья, фотография сбита. Рядом с Дмитрием похоронена его мама.

Сложно сказать, по какой причине могила находится в таком состоянии и есть ли родственники, которые могут за ней ухаживать. Но поскольку нами празднуется юбилейная дата такого значимого события, я думаю, найдутся люди, которые не оставят эту проблему без должного внимания, по крайней мере, хочется в это верить.

Наш читатель надеется, что власти обратят внимание на эту проблему.