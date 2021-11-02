За сутки жители Тульской области отдали мошенникам более 2,2 млн рублей

УМВД России по Тульской области напоминает правила безопасности, которые позволят избежать обмана и не попасться на удочку телефонных мошенников. Как правило, злоумышленники звонят по мобильному телефону и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт, перевести деньги за различные товары либо защитить свои счета от взлома, переведя сбережения на «безопасный» счет.

Такие звонки совершаются с использованием технологии IP-телефонии, которая позволяет осуществлять так называемую подмену номеров, при которой у потерпевшего высвечиваются номера реально существующих телефонов каких-либо организаций или ведомств. Пресс-служба ведомства отмечает, что за прошедшие сутки у десяти граждан преступники похитили более 2,2 млн рублей. Как показывает практика, часто потерпевшие знают о методах, используемых преступниками, но всё равно становятся жертвами обмана.

Одной из них стала 62-летняя жительница Новомосковска. Преступники обманули женщину, убедив перевести деньги на их счет. Сумма ущерба составила 1 миллион 348 тысяч рублей.

Полиция Тульской области просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками. Помните: все банковские операции по переводу денежных средств следует производить в офисах финансово-кредитных организаций, а служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и получать любую информацию об имеющихся счетах.

Также должна настораживать информация о необходимости перевода имеющихся денег на так называемые защищенные счета.

Участились случаи вовлечения граждан в мошеннические биржевые аукционы. Как правило, злоумышленники действуют по одной схеме. С потенциальной жертвой по телефону вступает в контакт представитель одной из торговых онлайн-площадок. Он обещает солидный выигрыш и заключает договор на участие в торгах.

При этом в условиях договора обычно указывается, что компания вправе без предупреждения приостановить обслуживание клиента в любое время без возмещения понесенных гражданином убытков, по своему усмотрению изменять, дополнять или оставлять без изменения проценты выплат и даже расторгнуть соглашение в одностороннем внесудебном порядке.

На эту удочку попался 60-летний житель всё того же Новомосковска – он перевел мошенникам более 700 тысяч рублей, после чего те перестали выходить на связь.

Будьте внимательны при осуществлении различных банковских операций и при переводе денег на неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчетные счета. Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые сайты, не оставляйте предоплату за товар, приобретаемый через сайты объявлений. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!