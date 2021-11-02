За сутки жители Тульской области отдали мошенникам более 2,2 млн рублей
Большую часть этой суммы преступники получили от двух жителей Новомосковска.
УМВД России по Тульской области напоминает правила безопасности, которые позволят избежать обмана и не попасться на удочку телефонных мошенников. Как правило, злоумышленники звонят по мобильному телефону и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт, перевести деньги за различные товары либо защитить свои счета от взлома, переведя сбережения на «безопасный» счет.
Такие звонки совершаются с использованием технологии IP-телефонии, которая позволяет осуществлять так называемую подмену номеров, при которой у потерпевшего высвечиваются номера реально существующих телефонов каких-либо организаций или ведомств. Пресс-служба ведомства отмечает, что за прошедшие сутки у десяти граждан преступники похитили более 2,2 млн рублей. Как показывает практика, часто потерпевшие знают о методах, используемых преступниками, но всё равно становятся жертвами обмана.
Одной из них стала 62-летняя жительница Новомосковска. Преступники обманули женщину, убедив перевести деньги на их счет. Сумма ущерба составила 1 миллион 348 тысяч рублей.
Полиция Тульской области просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками. Помните: все банковские операции по переводу денежных средств следует производить в офисах финансово-кредитных организаций, а служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и получать любую информацию об имеющихся счетах.
Также должна настораживать информация о необходимости перевода имеющихся денег на так называемые защищенные счета.
Участились случаи вовлечения граждан в мошеннические биржевые аукционы. Как правило, злоумышленники действуют по одной схеме. С потенциальной жертвой по телефону вступает в контакт представитель одной из торговых онлайн-площадок. Он обещает солидный выигрыш и заключает договор на участие в торгах.
При этом в условиях договора обычно указывается, что компания вправе без предупреждения приостановить обслуживание клиента в любое время без возмещения понесенных гражданином убытков, по своему усмотрению изменять, дополнять или оставлять без изменения проценты выплат и даже расторгнуть соглашение в одностороннем внесудебном порядке.
На эту удочку попался 60-летний житель всё того же Новомосковска – он перевел мошенникам более 700 тысяч рублей, после чего те перестали выходить на связь.
Будьте внимательны при осуществлении различных банковских операций и при переводе денег на неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчетные счета. Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые сайты, не оставляйте предоплату за товар, приобретаемый через сайты объявлений. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!