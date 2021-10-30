За порядком в городе в субботу проследит Александр Корнеичев

В субботу, 30 октября, дежурный — начальник главного управления администрации города Тулы по Центральному территориальному округу Корнеичев Александр Вячеславович.



По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47−20−34; (4872) 47−20−37, 1391 — (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).