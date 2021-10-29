Начальник тульской колонии №2 осужден за взятку в 1,5 млн рублей

За эту сумму он обещал заключенному помочь со сменой наказания на более мягкое, а в итоге угодил сам за решетку.

29 октября Центральный районный суд Тулы вынес приговор бывшему начальнику исправительного учреждения. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ – покушение на мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Начальник исправительной колонии №2, расположенной на ул. М.Тореза в Туле Андрей Сенюшкин получил 1,5 млн рублей за содействие в принятии судом положительного решения по ходатайству осужденного о замене неотбытой части наказания более мягким. Однако при передаче денежных средств злоумышленника задержали сотрудники регионального УФСБ России.

В пресс-службе прокуратуры Тульской области сообщили, что суд приговорил подсудимого к 3 годам 3 месяцам исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок 3 года, с лишением специального звания подполковника внутренней службы.

Приговор в законную силу не вступил.