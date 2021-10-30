Глава Центра эпидемиологии имени Гамалеи Гинцбург объяснил, почему даже привитые могут подхватить COVID-19

Привитые от коронавируса могут заболеть из-за того, что при «дельта»-штамме клетки памяти не успевают сработать, рассказал РИА Новости глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

- «Дельта»-штамм изменил характер взаимодействия с клетками и существует внутри клеток. Вирус успевает проникнуть в них на фоне низкого уровня антител, — сказал он.

Он отметил: чтобы не заболеть, титр антител должен быть постоянно высоким, поэтому раз в полгода следует проходить ревакцинацию. Как правило, через шесть-восемь месяцев у вакцинированных антитела начинают исчезать, но сохраняются клетки памяти. Они начинают вновь вырабатывать антитела только на второй-четвертый день после заражения, но при заражении «дельта»-штаммом это поздно. Вирус распространяется из одной клетки в другую, не выходя из них, и накапливается в больших количествах.

Как следствие, заключил Гинцбург, полгода — это минимальный срок, при котором появившиеся ранее антитела держатся на высоком уровне и обеспечивают защиту.

Разновидность коронавируса «дельта» — наиболее распространенная в мире. На днях в стране выявили первые случаи заражения штаммом AY.4.2 — мутацией «дельты», которая считается еще более заразной.