В Тульской области продолжается работа по реализации проекта веломаршрута «Лев Толстой»

В работе приняли участие председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев, первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев, заместитель председателя регионального парламента Александр Рем, представители общественности и другие. Заседание провел Александр Рем.

К участникам мероприятия обратился Николай Воробьев.

– Хочу поблагодарить присутствующих за активное участие в развитии и реализации проекта, который возник по инициативе жителей региона в ходе обсуждения народной программы и получил поддержку у губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина, – сказал спикер регионального парламента. – Это замечательная идея, которая объединила вокруг себя разносторонних и инициативных жителей. Проект уже сейчас начал выходить за рамки велотранспортного маршрута. К нему подключились представители лыжероллерной трассы имени двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Петровича Веденина. Таким образом в зимнее время года трасса также будет задействована.

Николай Воробьев отметил важность этого проекта для Тульской области, так как регион считается одним из лидеров по развитию велоспорта. Многие жители любят и активно используют велотранспорт, поэтому его необходимо и дальше популяризировать.

– Особенно знаково, что трасса будет проходить и на территории музея-усадьбы «Ясная Поляна», ведь на заре развития велосипеда Лев Николаевич Толстой был одним из первых его пользователей, – напомнил Николай Юрьевич.

Николай Воробьев поблагодарил Вячеслава Федорищева за поддержку проекта.

Вячеслав Федорищев отметил, что идея является достойной и теперь предстоит большая совместная работа по ее реализации. По его мнению, важно вести жесткую координацию проекта и отследить все точки соприкосновения маршрута с уже реализующимися проектами в Туле и области.

В ходе беседы Александр Рем пояснил, что представители таких проектов также входят в рабочую группу и ведутся совместные переговоры по каждому объекту.

– Сейчас мы проводим много, так называемых, изыскательских работ, осуществляется топографическая съемка по всему участку пути, – отметил Александр Рем. – Уже непосредственно на ее основе будут приниматься архитектурные решения. Поступает большое количество запросов от жителей Тулы и области, поэтому было принято решение создать несколько официальных аккаунтов в социальных сетях, чтобы оперативно реагировать на вопросы людей.

Александр Рем рассказал, что рабочая группа столкнулась с рядом вопросов касательно законодательного регулирования, прежде всего связанного с федеральным законодательством. Однако уже есть положительная динамика.

– Стоит отметить, что в лесопарковых зонах, в которых раньше не предполагалось расположение объектов велоструктуры, со следующего года, благодаря федеральному закону, это станет возможным, – пояснил Александр Викторович. – Также, большой объем работ связан с выработкой норм и регулирования средств индивидуальной мобильности: велодорожка будет использована не только велосипедистами, но и людьми, которые пользуются различными вариантами самокатов, в том числе с электродвигателями.

Главный архитектор ООО «Архитектурная мастерская «ХОРОШИЙ ГОРОД» Сергей Бортулев рассказал присутствующим о трассировке маршрута «Велохайвей «Лев Толстой». Он отметил, что организация велосипедной трассы состоит из трех этапов: ул. Советская – ул. Агеева, ул. Агеева – Малиновая засека, Малиновая засека – Ясная Поляна. Проект популяризирует велоспорт, снизит нагрузку на трафик автодорог, откроет новые перспективы для развития городских пространств и местных сообществ.

Одной из обсуждаемых тем членами рабочей группы стала информационная поддержка проекта, в том числе в социальных сетях.

О планируемых работах в этом направлении рассказал председатель Тульской региональной общественной организации «Центр поддержки молодежных проектов и социальных инициатив» Евгений Шведков.

– Информирование жителей Тульской области о реализации проекта планируется в различных социальных сетях, среди них Instagram, ВКонтакте, Youtube, Telegram, – рассказал Евгений Евгеньевич. – Социальные сети выбирались не случайно. Каждая из них включает пользователей определенных возрастов, поэтому контент, размещаемый в них, будет ориентирован под интересы каждой из возрастных групп. Это развлекательный, познавательный и сенсационные материалы. Важно показать открытость проекта и то, что мнение каждого жителя действительно важно.

Участников встречи заинтересовала тема разработки брендбука проекта: каким он будет и как быстро можно его создать.

– Сейчас мы активно занимаемся этим вопросом. Проект станет настоящей жемчужиной Тульской области, поэтому важно разработать брендбук, который сможет сочетать в себе уже существующее оформление тех объектов, которые располагаются на пути маршрута. Тут важна гармония этих стилей, – пояснил Александр Рем.

Также он отметил, что маршрут будет выполнять рекреационную и туристическую функции. Он соединит парки, скверы, студенческие кампусы, памятники архитектуры, музеи и другие объекты достопримечательностей Тульской области.

– Одной из важнейших задач стало разделение пешеходных потоков с велотранспортным. Таким образом мы обеспечим безопасность на протяжении всей восемнадцати километровой трассы, – сказал Александр Рем.

Подводя итоги, участники встречи договорились проанализировать полученную информацию, прислать свои идеи и замечания на электронную почту до конца недели.