В Кимовске больше недели ищут 34-летнего мужчину

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 34-летнего Армана Давтяна, который 19 октября ушел из дома в Кимовске и не вернулся.

Мужчина нуждается в медицинской помощи. Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы черные, глаза карие. Одежда: серый свитер, белые спортивные штаны, серые калоши.