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В Кимовске больше недели ищут 34-летнего мужчину

В Кимовске больше недели ищут 34-летнего мужчину

Арман Давтян нуждается в медицинской помощи.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 34-летнего Армана Давтяна, который 19 октября ушел из дома в Кимовске и не вернулся.

Мужчина нуждается в медицинской помощи. Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы черные, глаза карие. Одежда: серый свитер, белые спортивные штаны, серые калоши.

Если вы видели пропавшего, звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 8 (950) 914-30-71 или 112.

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Тульская областьКимовск
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