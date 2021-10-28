В Кимовске больше недели ищут 34-летнего мужчину
Арман Давтян нуждается в медицинской помощи.
Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 34-летнего Армана Давтяна, который 19 октября ушел из дома в Кимовске и не вернулся.
Мужчина нуждается в медицинской помощи. Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы черные, глаза карие. Одежда: серый свитер, белые спортивные штаны, серые калоши.
Если вы видели пропавшего, звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 8 (950) 914-30-71 или 112.
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