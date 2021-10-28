Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 230 случаев заболевания, 18 человек умерли

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 230 случаев заболевания коронавирусом. 18 человек за сутки умерли, 215 — выздоровели.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 58 366 жителей региона, из них умерли 3404 человека, выздоровели 51 253 человека.

В регионах России вот такое положение дел:

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 392 697 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 235 057 летальных исходов, выздоровели 7 272 053 человека.