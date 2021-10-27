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Жители Тульской области застраховались на 4 млрд рублей
Изображение Steve Buissinne с сайта Pixabay.

Жители Тульской области застраховались на 4 млрд рублей

А сумма полученных туляками страховых выплат за год выросла почти на треть.

По итогам первого полугодия туляки получили более 2 млрд рублей выплат от страховщиков – почти на треть больше, чем в прошлом году. По договорам страхования жизни выплачено около 1 млрд рублей, по договорам ОСАГО – 0,6 млрд рублей.

За это же время туляки заключили почти 420 тысяч договоров, заплатив страховым компаниям более 4 млрд рублей. Из этой суммы более 1,1 млрд рублей приходится на страхование жизни, около 1 млрд рублей – на имущественное страхование и 0,9 млрд – на ОСАГО. Сумма всех страховых премий, по сравнению с прошлым годом, выросла на 10%.

Как отмечают эксперты, драйвером роста рынка страхования стал высокий спрос на кредиты. На фоне популярности льготных госпрограмм люди активно решают квартирный вопрос с помощью ипотеки. Кредитование сопровождается покупкой страховых полисов. При ипотеке страхование обязательно по закону. Остальные полисы приобретаются добровольно.

– Оформлять полис страхования или нет – решает заемщик, однако в случае отказа банк имеет право устанавливать повышенные процентные ставки. Ведь таким образом кредитор пытается компенсировать возможные убытки, если клиент попадет в сложную жизненную ситуацию и не справится с кредитом, – отмечает заместитель управляющего Тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин.

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