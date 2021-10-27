Средний размер взятки в Тульской области – 27 тысяч рублей

Как сообщили в надзорном ведомстве, за 9 месяцев 2021 года в Тульской области наблюдается тенденция к увеличению числа выявленных преступлений коррупционной направленности.

Правоохранительные органы возбудили 299 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности, в том числе 14 — по материалам прокурорских проверок.

Увеличение количества зарегистрированных преступлений произошло преимущественно за счет роста числа выявленных взяток (на 28,5%) и хищений (на 26,5%). При этом сумма полученных должностными лицами взяток по выявленным в текущем году фактам составила 1 777 тыс. руб., а средний размер взятки — 27 тыс. руб.

Материальный ущерб по оконченным уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности составил более 9,4 млн рублей, из которых добровольно возмещен на сумму свыше 2,5 млн рублей.

В результате работы по этой категории преступлений наложен арест на имущество подозреваемых и обвиняемых на сумму 2,9 млн рублей. По итогам судебного рассмотрения уголовных дел о коррупционных преступлениях вынесено 54 обвинительных приговора, осуждены 59 лиц.

В числе осужденных — 11 руководителей и иных сотрудников учреждений и предприятий, 10 сотрудников правоохранительных органов, 2 адвоката, 1 депутат выборного органа местного самоуправления, 19 должностных лиц предприятий и учреждений и 1 врач.

Реальное лишение свободы назначено 14 лицам, штраф — 41 лицу, исправительные работы — 2 лицам, лишение права занимать определенные должности — 1 лицу.