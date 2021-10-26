Жительницу Плавского района оштрафовали за заразный навоз

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Сотрудники ведомства наведались к владелице личного подсобного хозяйства, расположенного в Плавском районе. Женщина занимается разведением свиней и крупного рогатого скота.

Специалисты выявили нарушения требований ветеринарных правил. В частности, в подсобном хозяйстве не проводятся мероприятия по профилактике заразных заболеваний, представляющих угрозу как для животных, так и для человека. Кроме того, там не созданы условия для обеззараживания навоза.

Владелица фермы привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Санкция этой статьи предусматривает для граждан штраф на сумму от 500 до 1000 рублей.