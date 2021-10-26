На Казанской набережной посадили 240 кустов сирени

Фото: пресс-служба администрации Тулы.

Они проходят на 16 объектах – на Казанской набережной, улицах Кауля, Первомайской, Кирова, Максимовского и других. Специалисты городского управления по благоустройству отмечают, что осень является оптимальным периодом для посадки деревьев и кустарников – благодаря хорошим погодным условиям растения лучше приживаются.

В рамках осеннего озеленения будет высажено 123 крупномерных саженца деревьев и 770 саженцев кустарников, 240 из которых – сирень. Также в Туле высаживают липы, клёны, рябины, ели, пурпурные ивы, спирею и бирючину.

Все саженцы с закрытой корневой системой. Во время посадки растения поливают и вносят необходимые удобрения. Всего в этом году будет высажено более 430 деревьев и 2800 кустарников.