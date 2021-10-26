Какие дома Тулы будут обесточены 27 октября
Публикуем список адресов.
С 8.00 до 17.00 будет отключено электричество по следующим адресам:
- ул. Демонстрации, 24-б, 22,
- ул. Первомайская, 36, 38, 34, 40, 42, 44, 46,
- ул. Тимирязева, 15,
- ул. Высокая, 40, 45, 46, 48, 52, 57, 63, 38,
- 3-й Бежковский пр-д, 15,
- ул. Полежаева, 1-55 (нечётн.), 2-32 (чётн.),
- ул. Бежковская, 53, 59, 49, 47, 41, 23,
- пер. Врубовой 1-41 (нечётн), 41-а, 2-48 (чётн.),
- пер. О. Кошевого 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
- ул. О. Кошевого 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
- ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
- пер. Агеева 1-10,
- п. 1-й Западный: ул. Чехова, 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 2-а, 2-б, 1-23 (нечётн.), 2-26 (чётн.),
- ул. Никитина, 8, 10,
- ул. Овражная, 2-26,
- ул. Зелёная, 6,
- п. Толстовские Дачи: ул. Л. Толстого, 116, 118-а, 74-108, 122-162 (чётн.), 71-95 (нечётн.),
- п. Менделеевский: ул. Ленина, 1-11 (нечётн.), 8, 10, 12,
- ул. М. Горького, 6, 8, 8-а,
- Мясново: ул. Воздухофлотская, 7, 7-а, 7-б, 9, 9-а, 11, 13, 13-а, 15-а,
- ул. Планерная, 2,
- Клинской пр-д, 30-42 (чётн.), 33-43 (нечётн.),
- ул. В. Краснослободская, 31-61 (нечётн.), 61-а, 61-б, 46-72 (чётн.),
- ул. Н. Краснослободская, 2-е,
- п. Горелки: пер. Поддубный, 1-6,
- пер. Соснянский, 1-5 (нечётн.), 2, 4, 6,
- Московское шоссе, 15-а,
- ул. Макаренко, 24, 3-б, 9-а, 11-б.
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