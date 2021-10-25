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В Веневе под мостом поймали необычную рыбу
Фото Алексея Просвирина.

В Веневе под мостом поймали необычную рыбу

Житель Тульской области поделился фотографиями необычного улова.

На днях под Пушкарским мостом в Веневе Алексей Просвирин поймал рыбу. Да не простую, а вот такую:

Галерея
В Венёве под мостом поймали необычную рыбу, Фото: 1
В Венёве под мостом поймали необычную рыбу, Фото: 2
В Венёве под мостом поймали необычную рыбу, Фото: 3
В Венёве под мостом поймали необычную рыбу, Фото: 4
В Венёве под мостом поймали необычную рыбу, Фото: 5
В Венёве под мостом поймали необычную рыбу, Фото: 6
В Венёве под мостом поймали необычную рыбу, Фото: 7
показать все фотографии
– Поймал недалеко от берега, голыми руками, на дне, — рассказал Алексей порталу Myslo. — Рыба похожа на аквариумного сома-прилипалу. Думаю, сом впал в спячку от холода, что-то вроде анабиоза. С него сильно текла какая-то слизь, похоже было, как ротаны обволакивают себя слизью на зиму и засыпают.
 
Рыбку Алексей отпустил обратно в воду.
 
Похоже, на фото — птеригоплихт (парчовый сом), экзотическая рыбка, которая в Туле встречается только в аквариумах. Скорее всего, кто-то попросту выпустил своего домашнего питомца в Веневку.
Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 10:53 +6
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Место
Тульская область
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