В Веневе под мостом поймали необычную рыбу

Фото Алексея Просвирина.

На днях под Пушкарским мостом в Веневе Алексей Просвирин поймал рыбу. Да не простую, а вот такую:

– Поймал недалеко от берега, голыми руками, на дне, — рассказал Алексей порталу Myslo. — Рыба похожа на аквариумного сома-прилипалу. Думаю, сом впал в спячку от холода, что-то вроде анабиоза. С него сильно текла какая-то слизь, похоже было, как ротаны обволакивают себя слизью на зиму и засыпают.

Рыбку Алексей отпустил обратно в воду.

Похоже, на фото — птеригоплихт (парчовый сом), экзотическая рыбка, которая в Туле встречается только в аквариумах. Скорее всего, кто-то попросту выпустил своего домашнего питомца в Веневку.