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Никаких больше вечеринок: Путин поручил регионам запретить ночные развлекательные мероприятия

Никаких больше вечеринок: Путин поручил регионам запретить ночные развлекательные мероприятия

Из-за нестабильной ситуации с коронавирусом.

Президент России Владимир Путин поручил регионам обеспечить запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23.00 до 06.00. Текст с перечнем поручений по итогам совещания с членами правительства вчера был опубликован на сайте Кремля.

– Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации во взаимодействии с Роспотребнадзором обеспечить усиление контроля за соблюдением всех ограничительных мероприятий, включая введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23.00 до шести часов утра, — гласит текст перечня.

 

 

Сюжет: Коронавирус
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