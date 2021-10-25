Никаких больше вечеринок: Путин поручил регионам запретить ночные развлекательные мероприятия

Президент России Владимир Путин поручил регионам обеспечить запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23.00 до 06.00. Текст с перечнем поручений по итогам совещания с членами правительства вчера был опубликован на сайте Кремля.



– Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации во взаимодействии с Роспотребнадзором обеспечить усиление контроля за соблюдением всех ограничительных мероприятий, включая введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23.00 до шести часов утра, — гласит текст перечня.