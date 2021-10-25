В Тульской области открылся VII региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В этом году соревнования по стандартам WorldSkills проходят в онлайн-режиме и проводятся в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография».

Чемпионат призван повысить конкурентоспособность профессионального образования в регионе. В течение трех дней участники будут оспаривать первенство по различным компетенциям.

В соревнованиях принимают участие 233 студента 29 техникумов и колледжей Тульской области, молодые специалисты, работающие на предприятиях региона, школьники и люди, всю свою жизнь посвятившие выбранной профессии.

Победителей регионального этапа объявят 29 октября. В рамках деловой программы чемпионата планируется обсудить вопросы кадрового обеспечения развития региона, эффективного трудоустройства выпускников техникумов и колледжей, ранней профориентации школьников.

– Губернатор Алексей Дюмин и региональное правительство уделяют большое внимание развитию среднего профессионального образования. Каждый год мы создаем новые мастерские, ищем новые форматы получения знаний, вводим новые формы оценки качества. WorldSkills – мощный драйвер для развития всей системы среднего профессионального образования, что демонстрирует спрос на рабочие профессии в регионе, – отметила министр образования Тульской области Алевтина Шевелева.