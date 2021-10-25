Во время предстоящих антиковидных ограничений тульский бизнес потеряет 4,2 млрд рублей

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Из-за новых противоэпидемических мер прибыль потеряют около 4500 субъектов малого и среднего предпринимательства, в основном – в сфере розничной торговли и образования. Такие прогнозы на оперативном совещании у губернатора доложил зампред регионального правительства Александр Шаламов.

Во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября тульский бизнес потеряет около 4,2 млрд рублей. Для предпринимателей разработали новый пакет поддерживающих мер. В ноябре они могут получить гранты в размере одного МРОТ (12792 рубля) на каждого сотрудника. Возобновится и программа льготного кредитования под 3% годовых.

В Тульской области введён специальный займ – без залога и поручителей предприниматели могут получить до 500 тысяч рублей на срок от двух лет с беспроцентным шестимесячным периодом. Аналогичная программа со сроком до трех лет разработана для самозанятых граждан.

Кроме того, могут ввести субсидию на компенсацию оплаты коммунальных услуг, содержание помещения и выплату зарплаты сотрудникам за октябрь-ноябрь в размере до 25 тысяч рублей на одного получателя. На эти цели потребуется около 50 млн рублей из областного бюджета. Окончательные предложения по поддержке малого и среднего бизнеса будут сформулированы к 27 октября.