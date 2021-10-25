Среди вакцинированных туляков разыграют квартиры, машины и смартфоны

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

На оперативном совещании у губернатора обсудили проведение викторины среди вакцинированных жителей.

Зампредседателя правительства – министр внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Антон Агеев доложил, что по инициативе Общественной палаты региона 1 ноября стартует викторина «Иммунитет+».

Принять в ней участие смогут жители региона старше 18 лет, которые прошли вакцинацию против COVID-19 и имеют действующий сертификат. Для этого необходимо, начиная с 1 ноября пройти регистрацию на сайте.

Среди участников разыграют бытовую технику и электронику, смартфоны, легковые автомобили, однокомнатные квартиры в Туле. Победителей определят с помощью генератора случайных чисел.

Первый розыгрыш призов состоится 15 ноября. С условиями можно ознакомиться по ссылке.