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Главный невролог Тульской области расскажет, как предотвратить инсульт
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay.

Главный невролог Тульской области расскажет, как предотвратить инсульт

Алексей Черкашин в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона.

В среду, 27 октября, в 12.00 в официальной группе минздрава Тульской области «ВКонтакте» пройдет очередной эфир из цикла «Отвечают врачи».

Он приурочен ко Всемирному дню борьбы с инсультом, который отмечается 29 октября. На вопросы жителей ответит Алексей Черкашин, главный внештатный невролог Тульской области.

Свои вопросы жители могут задать в личных сообщениях группы или в комментариях во время прямой трансляции.

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