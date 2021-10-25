Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay.
Главный невролог Тульской области расскажет, как предотвратить инсульт
Алексей Черкашин в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона.
В среду, 27 октября, в 12.00 в официальной группе минздрава Тульской области «ВКонтакте» пройдет очередной эфир из цикла «Отвечают врачи».
Он приурочен ко Всемирному дню борьбы с инсультом, который отмечается 29 октября. На вопросы жителей ответит Алексей Черкашин, главный внештатный невролог Тульской области.
Свои вопросы жители могут задать в личных сообщениях группы или в комментариях во время прямой трансляции.
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