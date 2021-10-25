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Тульские поисковики хотят вернуть медаль «За отвагу» родственникам красноармейца

Тульские поисковики хотят вернуть медаль «За отвагу» родственникам красноармейца

Разыскиваются родные ефрейтора Владимира Филипповича Пономарёва из Дубенского района.

В Тульской области ведётся поиск родственников ефрейтора Красной Армии Владимира Филипповича Пономарёва, 1924  года рождения, призванного в 1942 году Дубенским районным военкоматом.

Известно, что Владимир Пономарёв проходил службу в 257-м минометном полку 27-й минометной бригады Западного фронта. За подвиг, совершенный с 11 по 26 марта 1944 года ефрейтор Пономарёв был награждён медалью «За отвагу».

Если вы что-либо знаете о родственниках Владимира Пономарёва, пишите сюда.

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Место
Тульская областьДубенский район
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