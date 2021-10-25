Тульские поисковики хотят вернуть медаль «За отвагу» родственникам красноармейца
Разыскиваются родные ефрейтора Владимира Филипповича Пономарёва из Дубенского района.
В Тульской области ведётся поиск родственников ефрейтора Красной Армии Владимира Филипповича Пономарёва, 1924 года рождения, призванного в 1942 году Дубенским районным военкоматом.
Известно, что Владимир Пономарёв проходил службу в 257-м минометном полку 27-й минометной бригады Западного фронта. За подвиг, совершенный с 11 по 26 марта 1944 года ефрейтор Пономарёв был награждён медалью «За отвагу».
Если вы что-либо знаете о родственниках Владимира Пономарёва, пишите сюда.
Другие статьи по темам
Событие