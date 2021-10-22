Фото из архива Myslo.
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 193 случая заболевания и 17 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 193 случая заболевания коронавирусом, 175 человек выздоровели, 17 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 58 073 жителя региона, 50 050 вылечились, 3305 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 168 305 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 228 453 летальных исхода, выздоровели 7 117 060 человек.
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