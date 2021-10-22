новости
новости
Регистрация
На Зеленстрое у входа в супермаркет «забил фонтан»: видео

На Зеленстрое у входа в супермаркет «забил фонтан»: видео

О происшествии туляки сообщили в редакцию Myslo утром 22 октября.

Как рассказали очевидцы, у супермаркета «Пятерочка» на Зеленстрое в Туле прямо из-под порога «забил фонтан» из прорвавшихся коммуникаций.

Аварийные диспетчерские службы в Туле

  • МКП «Горсвет» (освещение на улицах) – 36-42-75.
  • «Тулатеплосеть» – 42-53-23, 42-53-21.
  • «Тулагорводоканал» – 42-53-34, 42-53-26.
  • «Тульские городские электрические сети» – 74-93-50; 8 (800) 700-51-16.
  • Филиал «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Ленинский РЭС (Обидимский и Ленинский участки) – 33-66-12; 8-800-50-50-115.
  • «Тулагоргаз» – 04, 104, 004. «Газпром газораспределение Тула» в п. Косая Гора – 23-02-90, 23-04-04.
  • Аварийная газовая служба – 25-36-04, 104.
  • ЕДДС Тулы – 47-20-37, 1391 (короткий номер – с городского телефона).
  • Аварийно-диспетчерская служба (ООО «УК АДС») большинства, но не всех УК – 56-54-54. Информация о контактном номере вашей УК и аварийной службы содержится на квитанциях за квартиру.
Галерея
На Зеленстрое у входа в супермаркет «забил фонтан»: видео, Фото: 1
На Зеленстрое у входа в супермаркет «забил фонтан»: видео, Фото: 2
На Зеленстрое у входа в супермаркет «забил фонтан»: видео, Фото: 3
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 11:38 0
Другие статьи по темам
Событие
прорывкоммуникации
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 193 случая заболевания и 17 смертей
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 193 случая заболевания и 17 смертей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.