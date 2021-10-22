На Зеленстрое у входа в супермаркет «забил фонтан»: видео
О происшествии туляки сообщили в редакцию Myslo утром 22 октября.
Как рассказали очевидцы, у супермаркета «Пятерочка» на Зеленстрое в Туле прямо из-под порога «забил фонтан» из прорвавшихся коммуникаций.
Аварийные диспетчерские службы в Туле
- МКП «Горсвет» (освещение на улицах) – 36-42-75.
- «Тулатеплосеть» – 42-53-23, 42-53-21.
- «Тулагорводоканал» – 42-53-34, 42-53-26.
- «Тульские городские электрические сети» – 74-93-50; 8 (800) 700-51-16.
- Филиал «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Ленинский РЭС (Обидимский и Ленинский участки) – 33-66-12; 8-800-50-50-115.
- «Тулагоргаз» – 04, 104, 004. «Газпром газораспределение Тула» в п. Косая Гора – 23-02-90, 23-04-04.
- Аварийная газовая служба – 25-36-04, 104.
- ЕДДС Тулы – 47-20-37, 1391 (короткий номер – с городского телефона).
- Аварийно-диспетчерская служба (ООО «УК АДС») большинства, но не всех УК – 56-54-54. Информация о контактном номере вашей УК и аварийной службы содержится на квитанциях за квартиру.
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