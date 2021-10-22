На Зеленстрое у входа в супермаркет «забил фонтан»: видео

О происшествии туляки сообщили в редакцию Myslo утром 22 октября.

Как рассказали очевидцы, у супермаркета «Пятерочка» на Зеленстрое в Туле прямо из-под порога «забил фонтан» из прорвавшихся коммуникаций.

Аварийные диспетчерские службы в Туле