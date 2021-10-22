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Проекты для проспекта: при озеленении Тулы «забыли» велодорожку?

Проекты для проспекта: при озеленении Тулы «забыли» велодорожку?

Это заметили велоактивисты и члены рабочей группы по разработке велохайвея. Myslo обратился за комментариями в администрацию Тулы.

Летом этого года у неравнодушных туляков было две большие темы для обсуждения. Одна грустная — гибель деревьев на проспекте Ленина.

Другая оптимистичная — создание велохайвея «Лев Толстой» от кремля до Ясной Поляны, часть которого должна пройти по проспекту Ленина.

Бурное обсуждение обеих вылилось в реальные решения. Идею туляков по созданию велохайвея поддержал губернатор, велодорожку включили в Стратегическую программу развития региона до 2030 года.

По поводу озеленения проспекта Ленина администрация Тулы объявила конкурс. И представила победителя.

Проект тулякам понравился. Но велоактивисты забеспокоились — в проекте озеленения не оказалось велодорожки.

Валерий Гриньковский, председатель Федерации велоспорта Тульской области

– Вот вам и взаимодействие структур. А потом спрашиваем, «кто сшил костюм» (знаменитая интермедия Аркадия Райкина. — Прим. авт.).

 

Владимир Доценко, архитектор

– Налицо отсутствие координации!

Сергей Ботулев, архитектор

– Велодорожка — это региональная тема, озеленение — городская. Те проекты, которые участвовали в конкурсе по озеленению, вполне возможно адаптировать для создания велохайвея, грамотно составив техзадание. Но это должна сделать конкретная структура (отдел, управление или что-то иное), должно быть принято конкретное решение.

На наш запрос — как все-таки будут синхронизированы проект озеленения центра Тулы и проект велохайвея — в администрации ответили так:

— Велодвижение является важным компонентом процесса транспортного обслуживания населения как альтернативного способа передвижения по улично-дорожной сети. Безусловно, этому виду передвижения уделяется особое внимание при планировании транспортной инфраструктуры.

Необходимость создания велоинфраструктуры учитывается при создании проектов по благоустройству, строительству и ремонту участков автомобильных дорог и тротуаров.

Что касается вопроса возможности совмещения велодорожки «Велохайвей «Лев Толстой» с концепцией озеленения проспекта Ленина и ул. Советской, однозначно ответить на него можно будет только после разработки соответствующих проектов.

На данный момент оба проекта находятся на стадии концепций, без учета наложения на конкретные координаты и топографические основы.

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Автор: Татьяна Алексеева
сегодня, в 19:15 −4
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Люди
Валерий ГриньковскийВладимир ДоценкоСергей Ботулев
Место
ТулаТульская область
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