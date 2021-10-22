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Специалисты Роспотребнадзора расскажут тулякам о тестировании на COVID-19
Все желающие могут узнать сроки проведения тестов и порядок получения результатов.
С 21 октября в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека работает Всероссийская тематическая горячая линия по вопросам тестирования на коронавирус.
Специалисты расскажут, как проводится тестирование на COVID-19, сколько делается тест и как выдаются результаты. Задать интересующие вопросы можно по телефону Единого консультационного центра: 8(800)555-49-43.
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