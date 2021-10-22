Главный эпидемиолог Тульской области назвала новые симптомы коронавируса

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Если раньше это были высокая температура, одышка и потеря обоняния, то сейчас слабость и головокружение. При этом болезнь развивается быстрее.

20 октября в ходе прямого эфира в аккаунте минздрава в соцсети «ВКонтакте» Ольга Юдакова рассказала о новых симптомах коронавируса, причинах роста заболеваемости и способах защиты от тяжелого течения болезни.

По словам Ольги Юдаковой, эпидемиологическая ситуация в регионе, как и в стране в целом, усложняется. На сегодня в основном отмечается циркуляция штамма «Дельта», который более агрессивен и контагиозен. Инкубационный период коронавируса сократился, заболевание труднее поддается лечению.

«В отличие от предыдущего сезона заболеваемости сейчас мы видим много молодых пациентов, не имеющих хронических заболеваний. Они чаще попадают в инфекционные госпитали, в том числе в реанимацию. Это активные работоспособные люди, которые находятся в трудовых коллективах, много общаются, порой пренебрегая мерами безопасности», — сообщила врач.

Эпидемиолог подчеркнула, что массовая вакцинация жителей от коронавируса стартовала в регионе в январе этого года. Часть жителей региона пренебрегли возможностью привиться заблаговременно, несмотря на предупреждения медиков об осеннем подъеме заболеваемости.

«Собственного иммунитета без вакцинации недостаточно для защиты от коронавируса. Необходимо использовать все возможные средства для защиты: носить маски, пользоваться дезинфицирующими средствами и обязательно вакцинироваться. Привитые жители области легче переносят коронавирус», — отметила Ольга Юдакова.

Она напомнила, что в регионе также продолжается вакцинация от гриппа. Сезонная вакцинация от гриппа на фоне эпидемии коронавируса поможет снизить риск распространения так называемых микст-инфекций — сочетание двух заболеваний. Перерыв между вакцинацией от гриппа и коронавируса составляет один месяц.

В ходе прямого эфира Ольга Юдакова также ответила на вопросы жителей об эпидемиологической обстановке в регионе и вакцинации.

Мы начали прививаться, но заболеваемость не снижается. Почему?

– Прежде всего причина в том, что на сегодня привито недостаточное количество жителей, чтобы сформировался коллективный иммунитет. Во-вторых, активно проводится обследование граждан с целью своевременной изоляции больных и оказания им своевременной медицинской помощи. На сегодня проводится больше тестирований, в том числе с использованием экспресс-тестов.

Появились ли новые симптомы у коронавируса?

– Да. Если раньше речь шла о высокой температуре, одышке и потере обоняния, то сейчас пациенты стали реже жаловаться на потерю обоняния. Чаще встречаются жалобы на слабость и головокружение. Болезнь быстрее развивается, инкубационный период сократился, пациенты быстро «тяжелеют».

Следует внимательно наблюдать за своим самочувствием и соблюдать меры безопасности, чтобы не заболеть. А если появились симптомы респираторного заболевания — немедленно обращаться к врачу и не заниматься самолечением.

Можно ли прививаться беременным?

– Вакцина «Спутник V» рекомендована для вакцинации женщин во втором и третьем триместре беременности. Делать прививку в этот период безопасно. Вакцина защищает маму и ребенка от тяжелого течения болезни и ее последствий.

Какие вакцины доступны в Тульской области?

– Сейчас в Тульской области доступны все зарегистрированные на территории России вакцины: «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»), «Ковивак», «ЭпивакКорона» и «Спутник Лайт». Все они одинаково эффективны и безопасны.

Сколько жителей области должно быть привито, чтобы достичь коллективного иммунитета?

– Чтобы достичь эпидемиологического благополучия, необходимо, чтобы коллективный иммунитет был не ниже 80% (вакцинированные и переболевшие).