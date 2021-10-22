В Туле объявлено метеопредупреждение из-за сильного ветра

Фото из архива Myslo.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-3 часа с сохранением вечером 22 октября на территории Тульской области ожидается усиление юго-западного ветра порывами 12-17 м/с.

МЧС России рекомендует знать и выполнять общие меры безопасного поведения:

При порывистом ветре:

машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону 01 или с мобильного — 112 и 101.