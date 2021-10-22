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В Туле объявлено метеопредупреждение из-за сильного ветра
Фото из архива Myslo.

В Туле объявлено метеопредупреждение из-за сильного ветра

Об этом предупреждает МЧС.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-3 часа с сохранением вечером 22 октября на территории Тульской области ожидается усиление юго-западного ветра порывами 12-17 м/с.
 
МЧС России рекомендует знать и выполнять общие меры безопасного поведения:
 
При порывистом ветре:
 
  • машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).
Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону  01 или с мобильного — 112 и 101.
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