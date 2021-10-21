Тульская область отправила в Сирию 5 тонн гуманитарной помощи

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Продукты и антисептики доставят в Москву, а затем погрузят в самолёт военно-транспортной авиации.

По поручению губернатора Алексея Дюмина в Туле прошла отправка более 5 тонн гуманитарной помощи жителям Сирийской Арабской Республики – это антисептики и продукты питания.

На автомобиле ГУ МЧС по Тульской области гуманитарный груз доставят в Москву, а затем самолет Военно-транспортной авиации ВКС России перевезет его в Сирию.

В этом году Тульская область уже направила в Сирийскую Арабскую Республику почти 15 тонн продовольственных товаров и средств гигиены.