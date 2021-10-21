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В Чернском районе директора школы осудят за трудоустройство «мёртвых душ»
Фото: progorodsamara.ru

В Чернском районе директора школы осудят за трудоустройство «мёртвых душ»

Женщина фиктивно оформила на работу двух сотрудниц, а начисляемую им зарплату забирала себе.

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дел в отношении 43-летней женщины – директора Федоровской общеобразовательной школы (Чернский район). Она обвиняется в крупном мошенничестве с использованием служебного положения.

По данным следствия, в 2016 и 2021 годах женщина, используя служебное положение, фиктивное приняла на работу двух сотрудниц, подав в бухгалтерию районного комитета по образованию недостоверные сведения о начислении им зарплаты. Полученные деньги злоумышленница присвоила и распорядилась ими по своему усмотрению.

Сумма ущерба, нанесённого администрации Чернского района, составила 477 тысяч рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.

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