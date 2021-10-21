Какие дома Тулы останутся без электричества 22 октября
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых отключениях.
С 8 до 17 часов будут обесточены следующие дома:
- ул. Пролетарская, 26, 28,
- ул. Ложевая, 123,
- ул. Степанова, 89-а,
- ул. Гармонная, 26,
- ул. Тюрина, 20,
- ул. Мелешко,
- ул. Демидовская, 68,
- п. Косая Гора: ул. Дронова, 1, 3, 5, 7, 7-а, 9, 11,
- ул. Генерала Горшкова, 20,
- ул. Гагарина, 8-18 (чётн.),
- 3-й Горьковский пр-д, 6, 8/13,
- п. Горелки: ул. Светлая, 1, 3,
- 1-й Светлый пр-д, 2-12 (чётн.).
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