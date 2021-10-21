новости
новости
Регистрация
Какие дома Тулы останутся без электричества 22 октября

Какие дома Тулы останутся без электричества 22 октября

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых отключениях.

С 8 до 17 часов будут обесточены следующие дома:

  • ул. Пролетарская, 26, 28,
  • ул. Ложевая, 123,
  • ул. Степанова, 89-а,
  • ул. Гармонная, 26,
  • ул. Тюрина, 20,
  • ул. Мелешко,
  • ул. Демидовская, 68,
  • п. Косая Гора: ул. Дронова, 1, 3, 5, 7, 7-а, 9, 11,
  • ул. Генерала Горшкова, 20,
  • ул. Гагарина, 8-18 (чётн.),
  • 3-й Горьковский пр-д, 6, 8/13,
  • п. Горелки: ул. Светлая, 1, 3,
  • 1-й Светлый пр-д, 2-12 (чётн.).
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 21:48 0
Другие статьи по темам
Событие
отключение электроэнергииплановые отключения электричествагде в Туле отключат светгде отключат электричество
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульская область отправила в Сирию 5 тонн гуманитарной помощи
Тульская область отправила в Сирию 5 тонн гуманитарной помощи
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.