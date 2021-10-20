Техобслуживание газового оборудования: почему лучше сделать, чем проигнорировать?

Газовая плита или колонка – неотъемлемая часть современных квартир. Их наличие настолько привычно, что многие не задумываются, что они таят в себе опасность.

Предупредить ее просто — надо регулярно проводить техническое обслуживание газового оборудования.

На сегодняшний день только в Туле около 200 тысяч газифицированных помещений. При этом договоры на техническое обслуживание газового оборудования заключены примерно у 190 тысяч абонентов, остальные 10 тысяч не имеют договоров и пренебрегают правилами газовой безопасности. Чтобы узнать, как проводится техническое обслуживание газовых приборов и почему не стоит его игнорировать, Myslo отправился в рейд с Тулагоргазом.

Надежда Голышева – Техническое обслуживание газового оборудования в квартирах и подъездах проводится ежегодно по графику в одно и то же время, — рассказывает Надежда Голышева, мастер службы внутридомового газового оборудования АО «Тулагоргаз». – Газовщик проверяет состояние плиты, колонки, наличие тяги, состояние запорных устройств, устраняет неисправности и напоминает правила безопасной эксплуатации газового оборудования. Если всё в порядке, выдает документ о прохождении планового технического осмотра. Раз в три года в многоквартирных домах мы проводим техническое обслуживание газового оборудования с временной приостановкой газа и опрессовкой газовых сетей в подъезде. Если давление на общей системе газоснабжения в норме, то проверка завершается. Если же приборы показывают отклонение, значит, где-то есть утечка. В этом случае в поле зрения попадают те квартиры, которые не предоставили нам доступ.

Случаи отказа в предоставлении доступа к газовому внутриквартирному оборудованию достаточно часты. Иногда это не преднамеренно — человек уехал в отпуск или из-за каких-то неотложных дел у него не получилось присутствовать дома в день технического обслуживания.

– Мы заранее уведомляем жителей дома о плановой проверке оборудования, — поясняет слесарь Владимир Рычанский. — Если абонент знает, что в назначенную дату не может присутствовать дома, он должен позвонить в Тулагоргаз и договориться на другую дату. Если человек совсем не может присутствовать дома в рабочее время, то в среду — четверг мы проводим техобслуживание в вечернее время, с 17.00 до 20.00, а в субботу — до 16.00. За час до своего визита мы обычно звоним абоненту и говорим, что идем к нему на заявку. В день плановой проверки, если мы проводим техническое обслуживание с опрессовкой и человека нет дома, он должен перекрыть газ, как, впрочем, и каждый раз, когда просто уходит на работу или уезжает куда-то больше чем на сутки. В двери хорошо при этом оставить записку, что газ в квартире перекрыт. Это позволит провести опрессовку в подъезде, а уже в оговоренное с абонентом время проверить состояние его газового оборудования.

– Конечно, надо договариваться с соседями, а как же иначе? Ведь это очень важно! Эта работа проводится для нашей же безопасности, — говорит жительница дома Светлана Артемова.

Татьяна Шалашникова – Техническое обслуживание очень важно. Это безопасность не только отдельно взятой квартиры, но и всего дома. Мне очень нравится, что приходят квалифицированные, вежливые сотрудники, настоящие мастера своего дела. Проверяют всё: вытяжку, колонку, если надо что-то почистить или смазать, то всё сделают... Мне всё нравится. А еще они всегда напоминают правила пользования газовым оборудованием, потому что что-то обычно забывается, а они напоминают. Так что спасибо им большое за заботу о нас!

Но бывают и те, кто преднамеренно не пускает газовиков в квартиру. Как правило, эти граждане отказываются заключать договоры на техобслуживание, а при обследовании их квартир выявляются различные нарушения. С начала года газораспределительная организация подготовила и направила более 26 тыс. писем с уведомлениями абонентам, которые более года не выполняют техническое обслуживание газового оборудования. В адрес Государственной жилищной инспекции Тульской области газовики направили несколько сотен комплектов документов для привлечения к административной ответственности собственников газифицированных помещений за отказ от проведения технического обслуживания газового оборудования. Кроме того, составлено 1903 акта об отказе в допуске.

Леонид Ивченко, начальник Государственной жилищной инспекции Тульской области:

Леонид Ивченко – В текущем году в жилинспекцию поступило более 400 материалов от газообслуживающих организаций, в которых зафиксировано, что житель не допустил представителя газовой организации к себе в жилое помещение. 360 жителей Тульской области уже привлечены к административной ответственности.

Штраф за недопуск газовиков в квартиру стартует с 1000 рублей. По вине собственника, который не открыл дверь, кран с голубым топливом могут перекрыть для целого подъезда, если ситуация угрожает жизни. По регламенту проверку внутриквартирного и внутридомового газового оборудования нужно проводить не менее раза в год.

Всего 20 минут, и гарантия безопасности на 365 дней.

Эдуард Ильницкий – Чаще всего абоненты отказываются пускать газовиков для проверок из-за самовольных установок или ремонта газового оборудования, а также из-за различных нарушений: от неправильно смонтированной дымоотводящей трубы от колонки, спрятанного водонагревательного оборудования в шкаф до захламления квартир, — рассказал слесарь Эдуард Ильницкий. — Ежемесячно мы отключаем порядка 150 единиц газового оборудования в квартирах туляков.

Наиболее распространенные причины отключений:

1. Эксплуатация газового прибора сверх нормативного срока: газовые плиты находятся в аварийном состоянии, разукомплектованы и не подлежат ремонту. Оборудование отключено, абонентам дан инструктаж по его замене.

2. Самовольный перемонтаж газовой разводки: резьбовые соединения могут привести к утечке газа.

3. Газопровод с ограниченным доступом для обслуживания (зашитые в гипсокартон или в панели от кухонных гарнитуров трубы).

4. Грубейшее нарушение: использование принудительной вентиляции или вытяжного зонта одновременно с газовой колонкой. Это может привести к отравлению угарным газом.

5. Нет доступа для проверки места соединения дымоотвода с дымоходом.

6. Допускается размещение проточного водонагревателя в шкафу, однако в данных случаях нет подрезов снизу и сверху для притока воздуха. Также отсутствует доступ для подключения дымоотвода с дымоходом, на втором фото — сечение дымоотвода не соответствует требованиям завода-изготовителя и паспорту на газовое оборудование.

7. Нарушения системы дымоудаления. Наиболее предпочтительный материал для изготовления дымоотвода — нержавеющая сталь. Недопустима эксплуатация дымоотвода из разных материалов.

8. Запрещено использовать газопроводы для сушки белья.

9. Нет вертикального участка и не выдержан горизонтальный участок дымоотвода от газовой колонки, сама гофра сильно деформирована и небезопасна в использовании. Во время работы газового прибора угарный газ может выйти в помещение.

10. Антисанитария, газовые приборы находятся в аварийном, непригодном к эксплуатации состоянии.

если выявлено нарушение

Если во время ТО выявляется нарушение эксплуатации газового оборудования, то абонент отключается от газоснабжения до устранения нарушений. В этом случае отключение локальное, не касающееся всего подъезда.

Если же в какие-то отдельные квартиры попасть не удалось, а опрессовка сетей в подъезде показывает, что где-то имеется утечка, то отключение производится, к сожалению, по всему стояку.

– Как правило, владельцев закрытых квартир находят в течение нескольких дней – тут нам помогают управляющие компании, у которых есть контактные номера жителей. Но случается, что и по решению суда приходится получать разрешение на доступ в квартиру, — отметила Надежда Голышева.

Статистика подтверждает: количество происшествий в квартирах и домах, владельцы которых заключили договоры на техобслуживание, в десять раз меньше, чем в тех, где годами не пускают газовиков.

– При проведении технического обслуживания важна каждая деталь, — продолжает Надежда Голышева. — Казалось бы, все знают, как пользоваться газовой плитой, — мы же все с детства делали это. Однако далеко не все знают, что при ее использовании необходимо держать открытой форточку. Был случай в Туле несколько лет назад на ул. Металлургов. Женщина поставила кипятиться чайник на плиту, форточка была закрыта. Хозяйка закрыла дверь на кухню и ушла разговаривать по телефону. Разговор был эмоциональный, и, закончив его примерно через час, она заплаканная пришла на кухню и не заметила, что конфорка под чайником не горит. Женщина решила продолжить готовить и стала зажигать еще одну конфорку. К тому моменту концентрация газа достигла 15% в помещении, чего было достаточно для его воспламенения. Окно на кухне выбило, потолочная плитка мгновенно воспламенилась, расплавилась и пластик начал капать на женщину. Взрывная волна прошла по всей квартире, опалив мебель, стены и пр. Сама женщина серьезно пострадала — ожоги тела и рук, пол-уха сгорело… Чудом в квартире не случилось серьезного пожара.

Куда более часто можно констатировать летальные исходы из-за отравления угарным газом. Печальная статистика приводит данные о десятках погибших в одной Тульской области за последние несколько лет. Причина может быть в одновременном использовании газовой колонки и принудительной вентиляции, закрытых окнах при работающих газовых приборах или же отсутствии тяги в дымоходе ввиду его разрушения или и вовсе переоборудовании его самими жильцами.

– Сейчас в суде рассматривается дело о восстановлении в нескольких квартирах одной из многоэтажки Тулы вентканалов, которых лишились жители из-за перепланировки помещения, — говорит Надежда Голышева. — Владельцы делали это не самовольно, они получили разрешение – по какой-то причине им согласовали такое опасное конструктивное изменение. Когда это было обнаружено, на всех этажах ниже был отключен газ на газовые плиты, потому что без тяги эксплуатация газовых приборов запрещена. Без техобслуживания соседи не смогли бы узнать о том, что в квартире этажом найдены такие нарушения. Именно поэтому так важно, чтобы во время проверки все жильцы находились дома и предоставили доступ к газовому оборудованию.