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Корпорация «Туризм.РФ» приступила к разработке концепции мастер-плана Куликовского кластера

Корпорация «Туризм.РФ» приступила к разработке концепции мастер-плана Куликовского кластера

Мастер-планирование станет важным мероприятием в рамках подготовки территории к масштабному празднованию 650-летия исторической Куликовской битвы.

Завершилась рабочая поездка в Тульскую область экспертов корпорации «Туризм.РФ», в ходе которой директор департамента подготовки строительства Максим Иваницкий, руководители проектов департамента реализации комплексных туристических проектов Виталий Савилов и Константин Корнеевец посетили территорию «Романцевские горы», Тульский винокуренный завод в Кимовском районе и Государственный музей-заповедник «Куликово поле».

Осмотр территорий положил начало работе над концепцией мастер-плана Куликовского кластера. Развитие кластера стало возможным благодаря соглашению, подписанному 13 сентября губернатором Алексеем Дюминым и гендиректором корпорации «Туризм.РФ» Сергеем Сухановым о сотрудничестве по развитию туристической инфраструктуры региона.

Представители корпорации осмотрели инфраструктуру, оценили перспективы развития и определили следующие шаги для подготовки концепции мастер-плана территории кластера. Мастер-планирование станет важным мероприятием в рамках подготовки территории к масштабному празднованию 650-летия исторической Куликовской битвы, которое пройдет в регионе в 2030 году.

Перед поездкой председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина провела рабочую встречу с представителями корпорации.

– По поручению губернатора Алексея Дюмина мы создаем новые современные места отдыха, выстраиваем качественную логистику и совершенствуем туристическую инфраструктуру. И здесь большое значение имеет участие корпорации «Туризм.РФ». Применяя инструменты национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», мы сможем обеспечить рост турпотока и сделать регион более привлекательным для инвесторов, – отметила Лариса Соломатина.

Напомним, корпорация «Туризм.РФ» — это институт развития, созданный 18 декабря 2020 года по поручению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина для развития внутреннего и въездного туризма. Корпорация совместно с субъектами РФ занимается формированием туристических кластеров в стране и инвестированием в создание их инфраструктуры на принципах государственно-частного партнерства. Является оператором национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 12:46 −1
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