новости
новости
Регистрация
Татьяна Голикова предложила приостановить проведение зрелищных мероприятий

Татьяна Голикова предложила приостановить проведение зрелищных мероприятий

Также россиян из-за пандемии призвали временно исключить поездки в другие регионы.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с Президентом страны Владимиром Путиным сегодня призвала граждан исключить поездки в другие регионы в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Сейчас и в период нерабочих дней большая просьба к нашим гражданам воздержаться от поездок в другие регионы, чтобы не осложнять эпидситуацию и не увеличивать нагрузку на медицинскую систему конкретных регионов», — сказала она.

Кроме того, вице-премьер рекомендовала сохранять масочный режим, приостановить проведение зрелищных мероприятий и прекратить работу общепита с 23.00 до 6.00. Решение об этом будут принимать регионы самостоятельно исходя из конкретной эпидобстановки.

На данный момент в Тульской области действует требование о наличие QR-кода, подтверждающего вакцинацию, либо справки о том, что человек перенес коронавирус не более полугода назад. В этом случае он может посещать концерты и другие развлекательные мероприятия.

Также она призвала усилить дезинфекцию всех видов общественного транспорта.

«Необходимо усиление санитарно-эпидемиологических мер на всех видах транспорта: авиационном, железнодорожном, водном, автомобильном. Прошу компании-перевозчики и регионы организовать такую работу и обеспечить соответствующий контроль», — сказала она.

Голикова добавила, что в местах массового пребывания людей также должна быть усилена дезинфекция.

«Регионам необходимо усилить контроль за соблюдением всех ограничительных мероприятий в соответствии с установленным законодательством», — заключила она.

Напомним, Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера России Татьяны Голиковой об объявлении дней с 30 октября по 7 ноября нерабочими из-за коронавируса с сохранением заработной платы. Отмечается, что в регионах, где эпидемиологическая ситуация особо сложная, на выходные можно уйти с субботы, 23 октября. 

Сюжет: Коронавирус
Бизнесу компенсируют оплату работникам коронавирусных каникул в ноябре
Жизнь Тулы и области
Бизнесу компенсируют оплату работникам коронавирусных каникул в ноябре
сегодня, в 16:18, 23 1659 -5
Владимир Путин объявил первую неделю ноября в России нерабочей
Жизнь Тулы и области
Владимир Путин объявил первую неделю ноября в России нерабочей
сегодня, в 15:07, 71 7361 -35
В тульской исправительной колонии из-за коронавируса отменили длительные свидания
Жизнь Тулы и области
В тульской исправительной колонии из-за коронавируса отменили длительные свидания
сегодня, в 13:26, 14 560 2
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 180 случаев заболевания и 15 смертей
Жизнь Тулы и области
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 180 случаев заболевания и 15 смертей
сегодня, в 11:34, 32 1868 -5
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:48 −7
Другие статьи по темам
Событие
коронавирус
Место
Тульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Бизнесу компенсируют оплату работникам коронавирусных каникул в ноябре
Бизнесу компенсируют оплату работникам коронавирусных каникул в ноябре
«Накажи автохама»: подрезал на повороте
«Накажи автохама»: подрезал на повороте
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.