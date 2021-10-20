Татьяна Голикова предложила приостановить проведение зрелищных мероприятий

Также россиян из-за пандемии призвали временно исключить поездки в другие регионы.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с Президентом страны Владимиром Путиным сегодня призвала граждан исключить поездки в другие регионы в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Сейчас и в период нерабочих дней большая просьба к нашим гражданам воздержаться от поездок в другие регионы, чтобы не осложнять эпидситуацию и не увеличивать нагрузку на медицинскую систему конкретных регионов», — сказала она.

Кроме того, вице-премьер рекомендовала сохранять масочный режим, приостановить проведение зрелищных мероприятий и прекратить работу общепита с 23.00 до 6.00. Решение об этом будут принимать регионы самостоятельно исходя из конкретной эпидобстановки.

На данный момент в Тульской области действует требование о наличие QR-кода, подтверждающего вакцинацию, либо справки о том, что человек перенес коронавирус не более полугода назад. В этом случае он может посещать концерты и другие развлекательные мероприятия.

Также она призвала усилить дезинфекцию всех видов общественного транспорта.

«Необходимо усиление санитарно-эпидемиологических мер на всех видах транспорта: авиационном, железнодорожном, водном, автомобильном. Прошу компании-перевозчики и регионы организовать такую работу и обеспечить соответствующий контроль», — сказала она. Голикова добавила, что в местах массового пребывания людей также должна быть усилена дезинфекция. «Регионам необходимо усилить контроль за соблюдением всех ограничительных мероприятий в соответствии с установленным законодательством», — заключила она.

Напомним, Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера России Татьяны Голиковой об объявлении дней с 30 октября по 7 ноября нерабочими из-за коронавируса с сохранением заработной платы. Отмечается, что в регионах, где эпидемиологическая ситуация особо сложная, на выходные можно уйти с субботы, 23 октября.