Бизнесу компенсируют оплату работникам коронавирусных каникул в ноябре

Деньги получат работающие в сфере спорта, гостиничном бизнесе, общепите, сфере допобразования, бытовых услуг, культуры, досуга и развлечения и других.

В связи с объявлением нерабочими днями с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы вице-премьер Андрей Белоусов предложил меры поддержки отраслей, которые пострадают от коронавирусных каникул. Президент Владимир Путин поддержал инициативы.

«Что мы предлагаем. Первое: в пострадавших отраслях, где представлены в основном предприятия малого и среднего бизнеса, так же, как мы это делали весной прошлого года, осуществить единовременную выплату грантов в объеме одного МРОТ на одного занятого. Это потребует около 27 млрд руб., охват составит порядка 2 млн человек и, соответственно, это покроет примерно половину выпадающей выручки в наиболее пострадавших отраслях», – отметил Белоусов.

Это составит 12 тыс. 792 руб. на каждого работника. Принимать заявки на получение грантов будут с 1 ноября по 15 декабря через Федеральную налоговую службу.

Выплаты получат работодатели с 15 ноября по 31 декабря – через 8 дней после подачи заявления.

Деньги получат предприятия, которые работают в спортивных отраслях, гостиничном бизнесе, общепите, сфере дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечения и других.

Также возобновится программа льготной кредитной поддержки пострадавшего бизнеса – «ФОТ 3.0» (ее также называют «зарплатными кредитами») с грейс-периодом на полгода, когда предприятие не будет осуществлять ни процентных, ни кредитных платежей.

Далее платежи будут осуществляться по льготной ставке в 3% годовых. На протяжении всего периода выплаты кредита работодатель должен будет сохранить 90% сотрудников. Если условие будет нарушено, платить нужно будет по рыночной ставке — около 10% годовых. Планируемый охват программы — 1,2 млн человек.

На реализацию этой программы может потребоваться около 40 млрд руб.