Туляки пожаловались губернатору на нехватку общественного транспорта

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Ранее Алексей Дюмин поручал Ситуационному центру губернатора проанализировать причины роста числа обращений граждан по вопросам пассажирских перевозок.

Директор Ситуационного центра Алексей Гордеев доложил, что были рассмотрены обращения граждан по работе общественного транспорта, поступившие с 1 сентября. Наиболее острая ситуация наблюдается в утренние часы, с 7.30 до 9.00, и в вечернее время – с 19.00 до 22.00. Больше всего вопросов поступает из Тулы, Ефремова и Новомосковска. Чаще всего жители жалуются на нарушение расписания движения общественного транспорта.

Также установлено, что транспорта не хватает на нескольких маршрутах:

в Туле: автобусы № 1 и 18, маршрутные такси № 51 и 62, троллейбус № 5;

в Ефремове: маршрутное такси № 2;

в Новомосковске: автобус № 12;

на междугородних автобусах № 117, 114, 175, 203, 171, на автобусном маршруте г. Богородицк – пос. Товарковский, маршрутном такси № 174.

Глава региона поручил Алексею Гордееву и министру транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родиону Дуднику продолжить еженедельный мониторинг и анализ обращений жителей по работе общественного транспорта. А для более детального выявления причин использовать в работе систему ГЛОНАСС.

Родиону Дуднику совместно с Управлением государственного автодорожного надзора по Тульской области губернатор также поручил контролировать соблюдение расписания движения общественного транспорта и вместе с перевозчиками и главами администраций муниципалитетов искать пути решения проблем.

«В период обострения эпидобстановки транспортные компании должны обеспечить как соблюдение графиков движения, так и введение дополнительных рейсов, чтобы не допускать переполненности автобусов», – подчеркнул Алексей Дюмин.