В день открытых дверей старшеклассники посетили Императорский Тульский оружейный завод

Инициатором этой акции является Тульское региональное отделение Союза машиностроителей России.

В эти дни, с 5 по 26 октября, ведущее предприятие региона гостеприимно распахивает свои двери для учащихся старших классов школ и студентов колледжей и вузов, чтобы познакомить подрастающее поколение с современным производством.

Профориентационную акцию «Неделя без турникетов» Союз машиностроителей России проводит с 2015 года. На предприятии уверены: уникальная возможность побывать в производственных цехах, увидеть, как работают сотрудники, какие бывают станки, как на свет появляются различные детали, — это важно для молодежи и может в будущем повлиять на выбор профессии и места работы.

Алексей Денисов, заместитель начальника отдела по социальной работе, председатель Совета молодежи Императорского Тульского оружейного завода, о мероприятии:

Алексей Денисов – В течение часа можно посетить два наших производства: механосборочное и производство многопрофильной обработки, а также увидеть выставку с выпускаемыми изделиями и физкультурно-оздоровительный комплекс. Профориентация — это не просто слова. Мы пытаемся воспитывать будущих оружейников со школы. Это целенаправленный процесс по привлечению высококвалифицированных кадров к нам на предприятие, ведь именно такие кадры, в свою очередь, порождают конкуренцию и влияют на производственные показатели и качество продукции.

К организации мероприятий в рамках акции «Неделя без турникетов» на предприятии относятся очень серьезно. Здесь важен принцип наглядности.

В пятницу, 15 октября, Императорский Тульский оружейный завод посетили десятиклассники из инженерного ТОЗ-класса ЦО № 3. Этот класс объединяет в своих стенах любознательных, талантливых старшеклассников, ориентированных на выбор профессии в оборонно-промышленном комплексе региона.

Алина Фортуныч, классный руководитель ТОЗ-класса ЦО № 3:

Алина Фортуныч – Ребята пришли сегодня на предприятие с большой заинтересованностью. Наш центр образования уже долгое время сотрудничает с Тульским оружейным заводом, в прошлом году мы выпустили первый 11-й ТОЗ-класс, а сейчас знакомиться с работой завода пришли десятиклассники. Они очень заинтересованы в этом визите, хотят узнать, как выглядит работа предприятия изнутри. Наши ребята специализируются на математике, физике, информатике, это будущие инженеры, поэтому им интересно побывать в цехах завода. У нас жесткий отбор после 9-го класса, в ТОЗ-класс попадают школьники, которые учатся только на 4 и 5. Сильные ученики, которые уже сейчас задумываются, кем быть, какую профессию выбрать и где потом работать. У многих ребят родители работают в ОПК, так что в будущем возможно продолжение династии оружейников.

На этом мероприятии самое главное — заинтересовать молодежь, рассказать о сложных вещах простым языком. Так, как это делает Александр Денисов, – ребята слушают его, затаив дыхание.

Александр Денисов, зам. начальника производства многопрофильной обработки:

– В этом возрасте – 15-17 лет – формируется личность, и сейчас ребята сами, своими глазами увидят наше производство, оценят его. Одно дело – посмотреть это по телевизору и другое дело — вживую, почувствовать запах оборудования, запах станков, деталей… Сейчас завод притягивает молодежь. В последнее время в связи с развитием и реконструкцией завода идет насыщение кадрами – как рабочими, так и инженерно-техническими. Возможно, через несколько лет кто-то из этих мальчишек и девчонок пополнит ряды сотрудников предприятия. Мы ждем их!

Заместитель начальника цеха № 42 Николай Ландышев рассказал ребятам о способах механической обработки металла, работе станков и методах технического контроля готовых деталей. В цехах механосборочного производства школьники увидели, как обычный кусок металла за минуты превращается в часть изделия.

Николай Ландышев, заместитель начальника цеха № 42 по технике:

Николай Ландышев – Посещение предприятия для молодых людей просто необходимо. Каждый молодой человек перед выбором профессии должен видеть и понимать, что это за профессия, что она собой представляет. Важно увидеть своими глазами, что ты будешь делать, для чего и зачем, ведь за школьной партой возможно изучить только теорию, а практика — только здесь, на предприятии.

Приятный бонус для всех сотрудников оружейного завода — бесплатные занятия спортом в современном физкультурно-оздоровительном комплексе. Как говорится, в здоровом теле — здоровый дух!

Алексей Чекмазов, начальник физкультурно-оздоровительного комплекса:

Алексей Чекмазов – В нашем ФОКе есть зоны для игры в сквош, настольный теннис, баскетбол, тренажеры на все группы мышц и даже маленькая хоккейная площадка. Работники завода могут прийти сюда в нерабочее время и выбрать для себя то, что им по душе. Поддерживать себя в форме должен каждый человек, и оружейники это понимают — после работы зал всегда полон. Мужчины предпочитают «железо», женщины занимаются аэробикой и на тренажерах. Каждый день в ФОК приходят около ста человек и больше.



После посещения производственных подразделений предприятия мы попросили ребят поделиться своими впечатлениями от увиденного.

Ксения Рябченкова, ученица ТОЗ-класса ЦО № 3:

Ксения Рябченкова – Мне нравятся точные науки, особенно я люблю математику, поэтому учиться решила в ТОЗ-классе. Мне интересно это направление. На предприятии мне очень понравилось, мы увидели такое количество разнообразных станков! Детали, как их изготавливают… Оказывается, это интересный процесс. После школы я, возможно, поступлю в технический вуз и в дальнейшем свяжу свою жизнь с работой на заводе. Может быть, судьба приведет меня на оружейный.

Дмитрий Оглоблин, ученик ТОЗ-класса ЦО № 3:

Дмитрий Оглоблин – Я убежден, что профессия инженера всегда будет востребована, поэтому поступил учиться в ТОЗ-класс, это перспективно. Мне всё очень понравилось. Думал, будет скучно, а оказалось – увлекательно, всё прошло на одном дыхании. Очень понравилась атмосфера в цехах, возле станков, там приятно находиться. В будущем я вижу себя инженером и, возможно, приду работать на это предприятие.

Акция «Неделя без турникетов» проходит два раза в год, весной и осенью. В этом октябре Императорский Тульский оружейный завод посетят около пятисот ребят, и, возможно, многие из них в дальнейшем свяжут свою жизнь с ОПК.

Приятно отметить, что Императорский Тульский оружейный завод стремится в будущее и для молодежи двери в этот мир всегда открыты.