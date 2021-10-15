В день открытых дверей старшеклассники посетили Императорский Тульский оружейный завод
Императорский Тульский оружейный завод по традиции принимает участие во Всероссийской акции «Неделя без турникетов».
Инициатором этой акции является Тульское региональное отделение Союза машиностроителей России.
В эти дни, с 5 по 26 октября, ведущее предприятие региона гостеприимно распахивает свои двери для учащихся старших классов школ и студентов колледжей и вузов, чтобы познакомить подрастающее поколение с современным производством.
Профориентационную акцию «Неделя без турникетов» Союз машиностроителей России проводит с 2015 года. На предприятии уверены: уникальная возможность побывать в производственных цехах, увидеть, как работают сотрудники, какие бывают станки, как на свет появляются различные детали, — это важно для молодежи и может в будущем повлиять на выбор профессии и места работы.
Алексей Денисов, заместитель начальника отдела по социальной работе, председатель Совета молодежи Императорского Тульского оружейного завода, о мероприятии:
Алексей Денисов
– В течение часа можно посетить два наших производства: механосборочное и производство многопрофильной обработки, а также увидеть выставку с выпускаемыми изделиями и физкультурно-оздоровительный комплекс. Профориентация — это не просто слова. Мы пытаемся воспитывать будущих оружейников со школы. Это целенаправленный процесс по привлечению высококвалифицированных кадров к нам на предприятие, ведь именно такие кадры, в свою очередь, порождают конкуренцию и влияют на производственные показатели и качество продукции.
К организации мероприятий в рамках акции «Неделя без турникетов» на предприятии относятся очень серьезно. Здесь важен принцип наглядности.
В пятницу, 15 октября, Императорский Тульский оружейный завод посетили десятиклассники из инженерного ТОЗ-класса ЦО № 3. Этот класс объединяет в своих стенах любознательных, талантливых старшеклассников, ориентированных на выбор профессии в оборонно-промышленном комплексе региона.
Алина Фортуныч, классный руководитель ТОЗ-класса ЦО № 3:
Алина Фортуныч
– Ребята пришли сегодня на предприятие с большой заинтересованностью. Наш центр образования уже долгое время сотрудничает с Тульским оружейным заводом, в прошлом году мы выпустили первый 11-й ТОЗ-класс, а сейчас знакомиться с работой завода пришли десятиклассники. Они очень заинтересованы в этом визите, хотят узнать, как выглядит работа предприятия изнутри. Наши ребята специализируются на математике, физике, информатике, это будущие инженеры, поэтому им интересно побывать в цехах завода. У нас жесткий отбор после 9-го класса, в ТОЗ-класс попадают школьники, которые учатся только на 4 и 5. Сильные ученики, которые уже сейчас задумываются, кем быть, какую профессию выбрать и где потом работать. У многих ребят родители работают в ОПК, так что в будущем возможно продолжение династии оружейников.
На этом мероприятии самое главное — заинтересовать молодежь, рассказать о сложных вещах простым языком. Так, как это делает Александр Денисов, – ребята слушают его, затаив дыхание.
Александр Денисов, зам. начальника производства многопрофильной обработки:
– В этом возрасте – 15-17 лет – формируется личность, и сейчас ребята сами, своими глазами увидят наше производство, оценят его. Одно дело – посмотреть это по телевизору и другое дело — вживую, почувствовать запах оборудования, запах станков, деталей… Сейчас завод притягивает молодежь. В последнее время в связи с развитием и реконструкцией завода идет насыщение кадрами – как рабочими, так и инженерно-техническими. Возможно, через несколько лет кто-то из этих мальчишек и девчонок пополнит ряды сотрудников предприятия. Мы ждем их!
Заместитель начальника цеха № 42 Николай Ландышев рассказал ребятам о способах механической обработки металла, работе станков и методах технического контроля готовых деталей. В цехах механосборочного производства школьники увидели, как обычный кусок металла за минуты превращается в часть изделия.
Николай Ландышев, заместитель начальника цеха № 42 по технике:
Николай Ландышев
– Посещение предприятия для молодых людей просто необходимо. Каждый молодой человек перед выбором профессии должен видеть и понимать, что это за профессия, что она собой представляет. Важно увидеть своими глазами, что ты будешь делать, для чего и зачем, ведь за школьной партой возможно изучить только теорию, а практика — только здесь, на предприятии.
Приятный бонус для всех сотрудников оружейного завода — бесплатные занятия спортом в современном физкультурно-оздоровительном комплексе. Как говорится, в здоровом теле — здоровый дух!
Алексей Чекмазов, начальник физкультурно-оздоровительного комплекса:
Алексей Чекмазов
– В нашем ФОКе есть зоны для игры в сквош, настольный теннис, баскетбол, тренажеры на все группы мышц и даже маленькая хоккейная площадка. Работники завода могут прийти сюда в нерабочее время и выбрать для себя то, что им по душе. Поддерживать себя в форме должен каждый человек, и оружейники это понимают — после работы зал всегда полон. Мужчины предпочитают «железо», женщины занимаются аэробикой и на тренажерах. Каждый день в ФОК приходят около ста человек и больше.
После посещения производственных подразделений предприятия мы попросили ребят поделиться своими впечатлениями от увиденного.
Ксения Рябченкова, ученица ТОЗ-класса ЦО № 3:
Ксения Рябченкова
– Мне нравятся точные науки, особенно я люблю математику, поэтому учиться решила в ТОЗ-классе. Мне интересно это направление. На предприятии мне очень понравилось, мы увидели такое количество разнообразных станков! Детали, как их изготавливают… Оказывается, это интересный процесс. После школы я, возможно, поступлю в технический вуз и в дальнейшем свяжу свою жизнь с работой на заводе. Может быть, судьба приведет меня на оружейный.
Дмитрий Оглоблин, ученик ТОЗ-класса ЦО № 3:
Дмитрий Оглоблин
– Я убежден, что профессия инженера всегда будет востребована, поэтому поступил учиться в ТОЗ-класс, это перспективно. Мне всё очень понравилось. Думал, будет скучно, а оказалось – увлекательно, всё прошло на одном дыхании. Очень понравилась атмосфера в цехах, возле станков, там приятно находиться. В будущем я вижу себя инженером и, возможно, приду работать на это предприятие.
Акция «Неделя без турникетов» проходит два раза в год, весной и осенью. В этом октябре Императорский Тульский оружейный завод посетят около пятисот ребят, и, возможно, многие из них в дальнейшем свяжут свою жизнь с ОПК.
Приятно отметить, что Императорский Тульский оружейный завод стремится в будущее и для молодежи двери в этот мир всегда открыты.