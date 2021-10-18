Фото: СК России.
В Следственный комитет России можно круглосуточно обратиться через Информационный центр
Подразделение создано для оперативной и непрерывной связи с гражданами.
Следственный комитет России (СКР) сообщает, что у населения всё большей популярностью пользуется возможность интерактивного взаимодействия через Информационный центр. Подразделение создано председателем СКР Александром Бастрыкиным для оперативной и непрерывной связи с гражданами.
В круглосуточном режиме работает аккаунт Информационного центра в инстаграме — @infocentrskrf, где каждый обратившийся может оперативно получить ответы на свои вопросы и подать обращение. Сообщения можно направить в директ @infocentrskrf или задать вопрос в комментариях под постами
аккаунта СК России.
Для пользователей социальной сети «ВКонтакте» также доступна круглосуточная связь через приемную
председателя СК России vk.com/priemnaya_bastrikina и аккаунт Информационного центра vk.com/infocentrskrf.
Официальные страницы Информационного центра представлены и в других социальных сетях:
«Фейсбук»: facebook.com/infocentrskrf,
«Одноклассники»: ok.ru/group/61254572769397.
В Информационном
центре СК России для граждан функционирует круглосуточная телефонная линия 8 (800) 100-12-60.
В зависимости от вопроса на звонки отвечают операторы линий:
- «Ребенок в опасности»
- «Телефон доверия»
- «Остановим коррупцию»
- «Давление на бизнес»
- «Справочная информация»
Работа с обращениями граждан является одним из приоритетных направлений деятельности ведомства. Следственный комитет в лице нового подразделения — Информационного центра будет и дальше активно использовать современные технологии для обеспечения гражданам максимального доступа к правосудию.
На связи 24/7! Обращайтесь — вам помогут!
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