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В Следственный комитет России можно круглосуточно обратиться через Информационный центр
Фото: СК России.

В Следственный комитет России можно круглосуточно обратиться через Информационный центр

Подразделение создано для оперативной и непрерывной связи с гражданами.

Следственный комитет России (СКР) сообщает, что у населения всё большей популярностью пользуется возможность интерактивного взаимодействия через Информационный центр. Подразделение создано председателем СКР Александром Бастрыкиным для оперативной и непрерывной связи с гражданами.
 
В круглосуточном режиме работает аккаунт Информационного центра в инстаграме — @infocentrskrf, где каждый обратившийся может оперативно получить ответы на свои вопросы и подать обращение. Сообщения можно направить в директ @infocentrskrf или задать вопрос в комментариях под постами аккаунта СК России.
 
Для пользователей социальной сети «ВКонтакте» также доступна круглосуточная связь через приемную председателя СК России vk.com/priemnaya_bastrikina и аккаунт Информационного центра vk.com/infocentrskrf.
 
Официальные страницы Информационного центра представлены и в других социальных сетях:
 
«Фейсбук»: facebook.com/infocentrskrf,
 
«Одноклассники»: ok.ru/group/61254572769397.
 
В Информационном центре СК России для граждан функционирует круглосуточная телефонная линия 8 (800) 100-12-60.
 
В зависимости от вопроса на звонки отвечают операторы линий:
  • «Ребенок в опасности»
  • «Телефон доверия»
  • «Остановим коррупцию»
  • «Давление на бизнес»
  • «Справочная информация»
Работа с обращениями граждан является одним из приоритетных направлений деятельности ведомства. Следственный комитет в лице нового подразделения — Информационного центра будет и дальше активно использовать современные технологии для обеспечения гражданам максимального доступа к правосудию.
 
На связи 24/7! Обращайтесь — вам помогут!
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