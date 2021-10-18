В Следственный комитет России можно круглосуточно обратиться через Информационный центр

Фото: СК России.

Подразделение создано для оперативной и непрерывной связи с гражданами.

Следственный комитет России (СКР) сообщает, что у населения всё большей популярностью пользуется возможность интерактивного взаимодействия через Информационный центр. Подразделение создано председателем СКР Александром Бастрыкиным для оперативной и непрерывной связи с гражданами.

аккаунта СК России . В круглосуточном режиме работает аккаунт Информационного центра в инстаграме — @infocentrskrf , где каждый обратившийся может оперативно получить ответы на свои вопросы и подать обращение. Сообщения можно направить в директ @infocentrskrf или задать вопрос в комментариях под постами

председателя СК России Для пользователей социальной сети «ВКонтакте» также доступна круглосуточная связь через приемную vk.com/priemnaya_bastrikin a и аккаунт Информационного центра vk.com/infocentrskrf

Официальные страницы Информационного центра представлены и в других социальных сетях:

В Информационном центре СК России для граждан функционирует круглосуточная телефонная линия 8 (800) 100-12-60.

В зависимости от вопроса на звонки отвечают операторы линий:

«Ребенок в опасности»

«Телефон доверия»

«Остановим коррупцию»

«Давление на бизнес»

«Справочная информация»

Работа с обращениями граждан является одним из приоритетных направлений деятельности ведомства. Следственный комитет в лице нового подразделения — Информационного центра будет и дальше активно использовать современные технологии для обеспечения гражданам максимального доступа к правосудию.

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