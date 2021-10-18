Фото предоставлено министерством спорта Тульской области.
Тульский боксер выступит на чемпионате мира
Состав сборной объявил главный тренер национальной команды Виктор Фархутдинов.
Тульский боксер, мастер спорта России, чемпион страны 2021 года Илья Шакиров вошел в окончательный состав национальной сборной для участия в чемпионате мира, который с 24 октября по 6 ноября пройдет в столице Сербии — Белграде. Об этом сообщает минспорта региона.
Илья Шакиров выйдет на ринг в весовой категории до 63,5 кг.
Заключительный этап подготовки сборной России, который проходил на базе «Юг Спорт» в Сочи, посетил руководитель Федерации бокса Тульской области Евгений Большешапов.
Вместе с Ильей Шакировым в сборе также принимали участие бронзовый призер чемпионата страны Тимур Гамзатов и тренер сборной Тульской области Виталий Фархутдинов.
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