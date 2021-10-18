Тульский боксер выступит на чемпионате мира

Фото предоставлено министерством спорта Тульской области.

Тульский боксер, мастер спорта России, чемпион страны 2021 года Илья Шакиров вошел в окончательный состав национальной сборной для участия в чемпионате мира, который с 24 октября по 6 ноября пройдет в столице Сербии — Белграде. Об этом сообщает минспорта региона.



Илья Шакиров выйдет на ринг в весовой категории до 63,5 кг.



Заключительный этап подготовки сборной России, который проходил на базе «Юг Спорт» в Сочи, посетил руководитель Федерации бокса Тульской области Евгений Большешапов.



Вместе с Ильей Шакировым в сборе также принимали участие бронзовый призер чемпионата страны Тимур Гамзатов и тренер сборной Тульской области Виталий Фархутдинов.