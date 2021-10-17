В Туле продолжают ремонтировать дороги

Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Дмитрий Ярцев проинспектировал ход работ.

По поручению главы администрации города Тулы Дмитрия Миляева начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Дмитрий Ярцев проинспектировал ход ремонтных работ в Рвовском проезде в п. Косая Гора, а также ул. Демидовской и ул. М. Тореза в Туле.

По этим дорогам осуществляется интенсивное движение транспортных средств, обеспечивается доступ жителей города и проезд транспортных средств к жилым кварталам, частным домам и социально значимым объектам.

Во Рвовском проезде выполнены устройство щебеночного основания и укладка выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси.

На ул. М. Тореза выполнено фрезерование асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги. Планируемый срок завершения – середина ноября.

В ходе выполнения ремонта автомобильной дороги по ул. Демидовской выполнены работы по фрезерованию покрытия и установке бортовых камней. Эти работы должны завершиться до конца октября.