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В Туле продолжают ремонтировать дороги

В Туле продолжают ремонтировать дороги

Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Дмитрий Ярцев проинспектировал ход работ.

По поручению главы администрации города Тулы Дмитрия Миляева начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Дмитрий Ярцев проинспектировал ход ремонтных работ в Рвовском проезде в п. Косая Гора, а также ул. Демидовской и ул. М. Тореза в Туле.

По этим дорогам осуществляется интенсивное движение транспортных средств, обеспечивается доступ жителей города и проезд транспортных средств к жилым кварталам, частным домам и социально значимым объектам.

Во Рвовском проезде выполнены устройство щебеночного основания и укладка выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси.

На ул. М. Тореза выполнено фрезерование асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги. Планируемый срок завершения – середина ноября.

В ходе выполнения ремонта автомобильной дороги по ул. Демидовской выполнены работы по фрезерованию покрытия и установке бортовых камней. Эти работы должны завершиться до конца октября.

 
 
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:27 −2
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